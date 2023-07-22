"Олександрія" підписала одного з найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича

Євген Смирний підписав контракт. Фото: ФК "Олександрія"

"Олександрія" продовжує підготовку до нового сезону. Команда також оновлює свій склад який втратив важливих футболістів.

Черговим підписанням клубу став один з вихованців київського "Динамо".

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Раніше "Олександрія" втратила велику кількість гравців. Пішли в "Дніпро-1" Максим Третяков та Денис Мірошниченко, у "Колос" перейшли Андрій Цуріков та Валентин Горох, Олег Кожушко, Еміль Мустафаєв та Сергій Рибалка стали вільними агентами й посилили нові команди.

Натомість у команду прийшли Олександр Беляєв та Родіон Плакса.

Ротань підписав гравця, якому пророкували велике майбутнє

За часів головного тренера Олександра Хацкевича в київському "Динамо" одним з найбільших талантів вважався півзахисник Євген Смирний. Гравець регулярно виходив на ротацію. Але після звільнення білоруського спеціаліста, то й у гравця не заладилось.

Цього міжсезоння Смирний підписав контракт на три роки з "Олександрією" — до 31 травня 2026 року.

Смирний дебютував у дорослому футболі в 2017 році в 1/8 фіналу Кубка України проти "Олександрії" (3:2). У вересні 2018-го півзахисник дебютував у Прем’єр-лізі.

"Динамо" віддавало Смирного в оренду в "Чорноморець", "Зорю" та "Колос". Найкращі результати Смирному вдалося досягти у Ковалівці.

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