Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Олександрія" підписала одного з найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича arrow

"Олександрія" підписала одного з найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича

22 липня 2023 07:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Олександрія" підписала одного з найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича
Євген Смирний підписав контракт. Фото: ФК "Олександрія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Олександрія" продовжує підготовку до нового сезону. Команда також оновлює свій склад який втратив важливих футболістів.

Черговим підписанням клубу став один з вихованців київського "Динамо".

Читайте також:

Раніше "Олександрія" втратила велику кількість гравців. Пішли в "Дніпро-1" Максим Третяков та Денис Мірошниченко, у "Колос" перейшли Андрій Цуріков та Валентин Горох, Олег Кожушко, Еміль Мустафаєв та Сергій Рибалка стали вільними агентами й посилили нові команди.

Натомість у команду прийшли Олександр Беляєв та Родіон Плакса.

Ротань підписав гравця, якому пророкували велике майбутнє

За часів головного тренера Олександра Хацкевича в київському "Динамо" одним з найбільших талантів вважався півзахисник Євген Смирний. Гравець регулярно виходив на ротацію. Але після звільнення білоруського спеціаліста, то й у гравця не заладилось.

Цього міжсезоння Смирний підписав контракт на три роки з "Олександрією" — до 31 травня 2026 року.

Смирний дебютував у дорослому футболі в 2017 році в 1/8 фіналу Кубка України проти "Олександрії" (3:2). У вересні 2018-го півзахисник дебютував у Прем’єр-лізі.

"Динамо" віддавало Смирного в оренду в "Чорноморець", "Зорю" та "Колос". Найкращі результати Смирному вдалося досягти у Ковалівці.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни. 

Віктор Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу. 

Доннарумму зв'язали та пограбували: лідера збірної Італії жорстоко побили. 

Трубін стане гравцем "Інтера": відомі терміни трансферу. 

Півзахисник Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

"Буде так, як із Забарним та Миколенком": Суркіс прокоментував трансфери "Динамо". 

Кіліан Мбаппе закінчить кар'єру у "ПСЖ": готується унікальний контракт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз