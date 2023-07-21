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Мбаппе закінчить кар'єру у "ПСЖ": готується унікальний контракт

21 липня 2023 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе закінчить кар'єру у "ПСЖ": готується унікальний контракт
Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе може надовго залишитися у "ПСЖ". Керівництво клубу знайшло гроші на вигідний контракт для гравця.

Чемпіони Франції хочуть, щоб Мбаппе провів у клубі всю кар'єру, повідомляє Defensacentral.

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У "ПСЖ" стурбовані відмовою Кіліана Мбаппе продовжувати контракт із клубом. Термін дії угоди спливає за рік. Це означає, що лідер клубу у 2024 році зможе безкоштовно змінити команду.

Що вигадали в "ПСЖ"?

Члени ради директорів французького клубу звернулися до еміра Катару, який фінансує діяльність "ПСЖ". Їм вдалося переконати політика та бізнесмена у доцільності утримання Мбаппе. Емір Катара виділив великі гроші, щоб керівництво ПСЖ підготувало для форварда новий контракт.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе на зустрічі з уболівальниками. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Найближчим часом "ПСЖ" запропонує Кіліану Мбаппе підписати з клубом нову, довгострокову угоду. За його умовами, футболіст проведе в команді залишок кар'єри, а питання трансфері Мбаппе більше ніколи не обговорюватиметься.

При цьому сам форвард заробить близько одного мільярда євро, не рахуючи різних бонусів. Таку пропозицію "Реалу" нема чим перекрити.

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