Мбаппе закончит карьеру в "ПСЖ": готовится уникальный контракт

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе может надолго остаться в "ПСЖ". Руководство клуба нашло средства на выгодный контракт для игрока.

Чемпионы Франции хотят, чтобы Мбаппе провел в клубе всю карьеру, сообщает Defensacentral.

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Что придумали в "ПСЖ"?

Члены совета директоров французского клуба обратились к эмиру Катара, который финансирует деятельность "ПСЖ". Им удалось убедить политика и бизнесмена в целесообразности удержания Мбаппе. Эмир Катара выделил большие деньги, чтобы руководство "ПСЖ" подготовило для форварда новый контракт.

Мбаппе на встрече с болельщиками. Фото: instagram.com/k.mbappe/

В ближайшее время "ПСЖ" предложит Килиану Мбаппе подписать с клубом новое, долгосрочное соглашение. Согласно его условиям, футболист проведет в команде остаток карьеры, а вопрос трансфере Мбаппе больше никогда не будет обсуждаться.

При этом сам форвард заработает порядка одного миллиарда евро, не считая различных бонусов. Такое предложение "Реалу" нечем перекрыть.

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