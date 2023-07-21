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Мбаппе закончит карьеру в "ПСЖ": готовится уникальный контракт

21 июля 2023 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе закончит карьеру в "ПСЖ": готовится уникальный контракт
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе может надолго остаться в "ПСЖ". Руководство клуба нашло средства на выгодный контракт для игрока. 

Чемпионы Франции хотят, чтобы Мбаппе провел в клубе всю карьеру, сообщает Defensacentral

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В "ПСЖ" обеспокоены отказом Килиана Мбаппе продлевать контракт с клубом. Срок действия соглашения истекает через год. Это означает, что лидер клуба в 2024 году сможет бесплатно сменить команду. 

Что придумали в "ПСЖ"? 

Члены совета директоров французского клуба обратились к эмиру Катара, который финансирует деятельность "ПСЖ". Им удалось убедить политика и бизнесмена в целесообразности удержания Мбаппе. Эмир Катара выделил большие деньги, чтобы руководство "ПСЖ" подготовило для форварда новый контракт. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе на встрече с болельщиками. Фото: instagram.com/k.mbappe/

В ближайшее время "ПСЖ" предложит Килиану Мбаппе подписать с клубом новое, долгосрочное соглашение. Согласно его условиям, футболист проведет в команде остаток карьеры, а вопрос трансфере Мбаппе больше никогда не будет обсуждаться. 

При этом сам форвард заработает порядка одного миллиарда евро, не считая различных бонусов. Такое предложение "Реалу" нечем перекрыть. 

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны. 

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