"Буде так, як із Забарним та Миколенком": Суркіс прокоментував трансфери "Динамо"

Ігор Суркіс під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чому клуб відмовився продати молодого півзахисника Володимира Бражка. У трансфері гравця зацікавлений італійський "Торіно".

Суркіс вважає пропозицію "биків" недостатньо солідною, повідомляє Telegram-канал "Звєров про футбол".

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Італійський "Торіно" звернувся до київського "Динамо" щодо переходу 21-річного опорного півзахисника Володимира Бражка, який минулого сезону провів на правах оренди у "Зорі". Клуб із Серії А запропонував чотири мільйони євро, але "Динамо" відповіло відмовою.

Ігор Суркіс святкує з "Динамо" чемпіонство. Скриншот YouTube

Чому Суркіс не відпустив Бражка?

Президент київського клубу Ігор Суркіс вважає пропозицію "Торіно" щодо молодого футболіста недостатньо щедрою. Ба більше, Суркіс назвав ціну, яку запропонували італійці, "принизливою".

На думку президента "Динамо", потенційні покупці хочуть запросити гравців столичного клубу за безцінь. Суркіс заявив, що стане банкрутом, якщо почне продавати футболістів по чотири мільйони.

Президент "Динамо" навів у приклад Іллю Забарного та Віталія Миколенка, які були продані за 22,7 та 23,5 млн євро відповідно.

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