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"Будет так, как с Забарным и Миколенко": Суркис прокомментировал трансферы "Динамо"

21 июля 2023 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Будет так, как с Забарным и Миколенко": Суркис прокомментировал трансферы "Динамо"
Игорь Суркис во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему клуб отказался продать молодого полузащитника Владимира Бражко. В трансфере игрока заинтересован итальянский "Торино".

Суркис посчитал предложение "быков" недостаточно солидным, сообщает Telegram-канал "Звєров про футбол". 

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Итальянский "Торино" обратился в киевское "Динамо" относительно перехода 21-летнего опорного полузащитника Владимира Бражко, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Заре". Клуб из Серии А предложил четыре миллиона евро, но "Динамо" ответило отказом. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис празднует с "Динамо" чемпионство. Скриншот YouTube

Почему Суркис не отпустил Бражко? 

Президент киевского клуба Игорь Суркис считает предложение "Торино" по молодому футболисту недостаточно щедрым. Более того, Суркис назвал цену, которую предложили итальянцы, "унизительной". 

По мнению президента "Динамо", потенциальные покупатели хотят пригласить игроков столичного клуба за бесценок. Суркис заявил, что станет банкротом, если начнет продавать футболистов по четыре миллиона.

Президент "Динамо" привел в пример Илью Забарного и Виталия Миколенко, которые были проданы за 22,7 и 23,5 млн евро соответственно. 

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