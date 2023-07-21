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"Динамо" может продать молодого игрока в итальянский клуб

21 июля 2023 14:12
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"Динамо" может продать молодого игрока в итальянский клуб
Владимир Бражко на тренировке. Фото: instagram.com/vova.brazhko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заинтересовал клуб из итальянской Серии А. Местный "Торино" уже сделал украинцам предложение о трансфере игрока.

"Динамо" отклонило первое предложение "Торино" про Бражко, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо

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Итальянский клуб захотел прибрести права на 21-летнего футболиста молодежной сборной Украины Владимира Бражко. "Торино" предложил "Динамо" четыре миллиона евро, бонусы и процент от последующей перепродажи игрока. Киевский клуб ответил отказом, "быки" готовят второе предложение. 

Чем известен Бражко? 

Воспитанник запорожского "Металлурга" перешел в "Динамо" в 2016 году. Год назад киевский клуб отдал полузащитника в аренду в "Зарю" сроком на два года. В итоге луганская команда по итогам прошлого сезона набрала на семь очков больше, чем "Динамо", и финишировала на третьей строчке. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко готовится к новому сезону. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

У Владимира Бражко есть опыт выступлений в юношеской Лиге чемпионов. Видимо в этих матчах на него и обратили внимание скауты "Торино". 

В сезоне 2022/2023 Бражко сыграл 29 поединков, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. 

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