"Динамо" может продать молодого игрока в итальянский клуб
Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заинтересовал клуб из итальянской Серии А. Местный "Торино" уже сделал украинцам предложение о трансфере игрока.
"Динамо" отклонило первое предложение "Торино" про Бражко, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.
Итальянский клуб захотел прибрести права на 21-летнего футболиста молодежной сборной Украины Владимира Бражко. "Торино" предложил "Динамо" четыре миллиона евро, бонусы и процент от последующей перепродажи игрока. Киевский клуб ответил отказом, "быки" готовят второе предложение.
Чем известен Бражко?
Воспитанник запорожского "Металлурга" перешел в "Динамо" в 2016 году. Год назад киевский клуб отдал полузащитника в аренду в "Зарю" сроком на два года. В итоге луганская команда по итогам прошлого сезона набрала на семь очков больше, чем "Динамо", и финишировала на третьей строчке.
У Владимира Бражко есть опыт выступлений в юношеской Лиге чемпионов. Видимо в этих матчах на него и обратили внимание скауты "Торино".
В сезоне 2022/2023 Бражко сыграл 29 поединков, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
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