"Динамо" може продати молодого гравця до італійського клубу

Володимир Бражко на тренуванні. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко зацікавив клуб з італійської Серії А. Місцевий "Торіно" вже зробив українцям пропозицію про трансфер гравця.

"Динамо" відхилило першу пропозицію "Торіно" про Бражка, повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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Італійський клуб захотів отримати права на 21-річного футболіста молодіжної збірної України Володимира Бражка. "Торіно" запропонував "Динамо" чотири мільйони євро, бонуси та відсоток від наступного перепродажу гравця. Київський клуб відповів відмовою, "бики" готують другу пропозицію.

Чим відомий Бражко?

Вихованець запорізького "Металурга" перейшов до "Динамо" у 2016 році. Рік тому київський клуб віддав півзахисника в оренду до "Зорі" терміном на два роки. У результаті луганська команда за підсумками минулого сезону набрала на сім очок більше, ніж "Динамо", і фінішувала на третій сходинці.

Володимир Бражко готується до нового сезону. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Володимир Бражко має досвід виступів у юнацькій Лізі чемпіонів. Мабуть, у цих матчах на нього і звернули увагу скаути "Торіно".

У сезоні 2022/2023 Бражко зіграв 29 поєдинків, забив сім голів та зробив одну результативну передачу.

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