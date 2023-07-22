Молодой игрок "Динамо" перейдет в топ-чемпионат
Киевское "Динамо" вскоре может оформить трансфер молодого игрока. Вероятно, футболист переберется в топовый чемпионат.
Об этом сообщил канал Динамо Киев Inside.
Киевское "Динамо" два года подряд делало большие трансферы в АПЛ. Сначала в "Эвертон" перешел Виталий Миколенко, а затем в "Борнмут" Илья Забарный. За каждого из защитников клуб получил более чем 20 млн евро.
Много загадок
Источник не стал разглашать имя футболиста, интересующийся им клуб, чтобы не навредить возможному трансферу.
"Нам достоверно известен игрок, лига и клуб. Известна офферта. Приняли решение "не навредить", поскольку такие большие трансферы любят тишину (доказано "Эвертоном" и "Борнмутом")", — написал инсайдер.
Источник отметил лишь, что этот футболист вместе со сборной Украины U-21 участвовал на чемпионате Европы-2023 и вышел на Олимпийские игры-2024 в Париже. При этом сам клуб стал мэмом в киноиндустрии.
"Игрок очень молод, недавно состоявшийся олимпиец. Клуб безусловно легендарен, но вполне "мэмный" в киноиндустрии. Из той самой, что вы подумали, Лиги. Интерес довольно предметный и может вылиться в трансфер на флажке 1 сентября. Даём старт вашей общей фантазии", — отметил источник.
На чемпионате Европы-2023 от киевского "Динамо" участвовали Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Сирова, Владимир Бражко и Владислав Ванат.
Из фильмов, где были замечены клубы из топ-чемпионатов, можно вспомнить "Гол" ("Ньюкасл"), "Залечь на дно в Брюгге" ("Тоттенхэм"), и сериал "Тед Лассо" ("Тоттенхэм" и "Кристалл Пелас").
И вот почему "Тоттенхэм".
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