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Молодой игрок "Динамо" перейдет в топ-чемпионат

22 июля 2023 22:10
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Агабекян Карен
редактор
Молодой игрок "Динамо" перейдет в топ-чемпионат
Вивчаренко, Бражко, Нещерет и Ванат. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" вскоре может оформить трансфер молодого игрока. Вероятно, футболист переберется в топовый чемпионат.

Об этом сообщил канал Динамо Киев Inside.

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Киевское "Динамо" два года подряд делало большие трансферы в АПЛ. Сначала в "Эвертон" перешел Виталий Миколенко, а затем в "Борнмут" Илья Забарный. За каждого из защитников клуб получил более чем 20 млн евро.

У Владислава Ваната наибольшие шансы на переход. Фото: fcdynamo.com

Много загадок

Источник не стал разглашать имя футболиста, интересующийся им клуб, чтобы не навредить возможному трансферу.

"Нам достоверно известен игрок, лига и клуб. Известна офферта. Приняли решение "не навредить", поскольку такие большие трансферы любят тишину (доказано "Эвертоном" и "Борнмутом")", — написал инсайдер.

Источник отметил лишь, что этот футболист вместе со сборной Украины U-21 участвовал на чемпионате Европы-2023 и вышел на Олимпийские игры-2024 в Париже. При этом сам клуб стал мэмом в киноиндустрии.

"Игрок очень молод, недавно состоявшийся олимпиец. Клуб безусловно легендарен, но вполне "мэмный" в киноиндустрии. Из той самой, что вы подумали, Лиги. Интерес довольно предметный и может вылиться в трансфер на флажке 1 сентября. Даём старт вашей общей фантазии", — отметил источник.

На чемпионате Европы-2023 от киевского "Динамо" участвовали Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Сирова, Владимир Бражко и Владислав Ванат.

Из фильмов, где были замечены клубы из топ-чемпионатов, можно вспомнить "Гол" ("Ньюкасл"), "Залечь на дно в Брюгге" ("Тоттенхэм"), и сериал "Тед Лассо" ("Тоттенхэм" и "Кристалл Пелас").

И вот почему "Тоттенхэм".

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