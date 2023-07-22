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Молодий гравець "Динамо" перейде до топчемпіонату

22 липня 2023 22:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Молодий гравець "Динамо" перейде до топчемпіонату
Вівчаренко, Бражко, Нещерет та Ванат. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" незабаром може оформити трансфер молодого гравця. Ймовірно, футболіст перебереться до топового чемпіонату.

Про це повідомив канал Динамо Київ Inside .

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Київське "Динамо" два роки поспіль робило великі трансфери до АПЛ. Спочатку до "Евертона" перейшов Віталій Міколенко, а потім у "Борнмут" Ілля Забарний. За кожного із захисників клуб отримав понад 20 млн євро.

Владислав Ванат має найбільші шанси на перехід. Фото: fcdynamo.com

Багато загадок

Джерело не стало розголошувати ім'я футболіста, який їм цікавиться, щоб не нашкодити можливому трансферу.

"Нам достовірно відомий гравець, ліга та клуб. Відома офферта. Прийняли рішення "не нашкодити", оскільки такі великі трансфери люблять тишу (доведено "Евертоном" та "Борнмутом")", — написав інсайдер.

Джерело відзначило лише, що цей футболіст разом зі збірною України U-21 брав участь на чемпіонаті Європи-2023 та вийшов на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. При цьому сам клуб став мемом у кіноіндустрії.

"Гравець дуже молодий, нещодавній олімпієць. Клуб безумовно легендарний, але цілком "мемний" у кіноіндустрії. З тієї самої, що ви подумали, Ліги. Інтерес досить предметний і може вилитися в трансфер на прапорці 1 вересня. Даємо старт вашій спільній фантазії", — відзначило джерело.

На чемпіонаті Європи-2023 від київського "Динамо" брали участь Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота, Володимир Бражко та Владислав Ванат.

З фільмів, де були помічені клуби з топчемпіонатів, можна згадати "Гол" ("Ньюкасл"), "Залягти на дно в Брюгге" ("Тоттенгем"), і серіал "Тед Лассо" ("Тоттенгем" і "Крістал Пелас").

І ось чому "Тоттенгем".

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