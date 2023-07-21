Гвардиол установит рекорд при переходе в "МанСити": в "РБ Лейпциг" назвали цену

Йошко Гвардиол с Кубком Германии. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Английский "Манчестер Сити" столкнулся с проблемой при попытке подписать нового защитника. Сделка по переходу Йошко Гвардиола далека от завершения.

В "РБ Лейпциг" опровергли информацию о трансфере хорватского игрока в клуб АПЛ, сообщает Sky Sports Germany.

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Два клуба вели переговоры в течение нескольких недель, но пока так и не достигли соглашения. "Манчестер Сити" сделал Йошку Гвардиола своей приоритетной трансферной целью. В Германии это понимают и хотят получить максимально возможную сумму за своего игрока.

Стоимость трансфера Гвардиола

В немецком клубе заявили, что сторонам не удалось достигнуть компромисса в вопросе перехода защитника сборной Хорватии. Руководство "РБ Лейпциг" хочет, чтобы 21-летний защитник провел в команде еще как минимум один сезон.

Контракт Йошко Гвардиола с "РБ Лейпцигом" действует до лета 2027 года. Немецкий клуб отпустит хорватского футболиста только за 100 млн евро, что может стать рекордным трансфером защитника в истории футбола.

Йошко Гвардиол на тренировке. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола восторгается молодым игроком. Английский клуб способен оплатить переход Йошко Гвардиола, но "горожане" хотят немного сбавить цену на хорвата.

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