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Гвардиол установит рекорд при переходе в "МанСити": в "РБ Лейпциг" назвали цену

21 июля 2023 17:31
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Гвардиол установит рекорд при переходе в "МанСити": в "РБ Лейпциг" назвали цену
Йошко Гвардиол с Кубком Германии. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" столкнулся с проблемой при попытке подписать нового защитника. Сделка по переходу Йошко Гвардиола далека от завершения.

В "РБ Лейпциг" опровергли информацию о трансфере хорватского игрока в клуб АПЛ, сообщает Sky Sports Germany.

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Два клуба вели переговоры в течение нескольких недель, но пока так и не достигли соглашения. "Манчестер Сити" сделал Йошку Гвардиола своей приоритетной трансферной целью. В Германии это понимают и хотят получить максимально возможную сумму за своего игрока. 

Стоимость трансфера Гвардиола 

В немецком клубе заявили, что сторонам не удалось достигнуть компромисса в вопросе перехода защитника сборной Хорватии. Руководство "РБ Лейпциг" хочет, чтобы 21-летний защитник провел в команде еще как минимум один сезон. 

Контракт Йошко Гвардиола с "РБ Лейпцигом" действует до лета 2027 года. Немецкий клуб отпустит хорватского футболиста только за 100 млн евро, что может стать рекордным трансфером защитника в истории футбола. 

Йошко Гвардиол
Йошко Гвардиол на тренировке. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола восторгается молодым игроком. Английский клуб способен оплатить переход Йошко Гвардиола, но "горожане" хотят немного сбавить цену на хорвата. 

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