Эрлингу Холанду 23 года: "МанСити" весело поздравил игрока
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отпраздновал день рождения. Футболисту исполнилось 23 года.
Игроки "Манчестер Сити" устроили норвежцу вечеринку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram "горожан".
Действующие чемпионы Англии продолжают готовиться к новому сезону. Лидер атак "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отпраздновал день рождения в кругу своих одноклубников.
Что подарили Холанду на день рождения?
"Манчестер Сити" проводит турне в Азии. Именно там Эрлинг Холанд встретил свой персональный праздник. Партнеры по команде устроили футболисту сюрприз в одном из ресторанов.
Главным организатором вечеринки выступил Джек Грилиш. Эрлингу Холанду подарили необычный торт, попросили сказать речь и задуть свечи. Норвежец пообещал выступить после того, как выключат камеру, а свечи задувать не стал.
В прошлом сезоне Эрлинг Холанд помог "Манчестер Сити" выиграть исторический требл. Помимо этого норвежец установил ряд персональных рекордов. Он стал самым результативным игроком сезона в английской Премьер-лиге.
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