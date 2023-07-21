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Эрлингу Холанду 23 года: "МанСити" весело поздравил игрока

21 июля 2023 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Эрлингу Холанду 23 года: "МанСити" весело поздравил игрока
Эрлинг Холанд на тренировке. Фото: instagram.com/erling.haaland/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отпраздновал день рождения. Футболисту исполнилось 23 года. 

Игроки "Манчестер Сити" устроили норвежцу вечеринку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram "горожан". 

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Действующие чемпионы Англии продолжают готовиться к новому сезону. Лидер атак "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отпраздновал день рождения в кругу своих одноклубников. 

Что подарили Холанду на день рождения? 

"Манчестер Сити" проводит турне в Азии. Именно там Эрлинг Холанд встретил свой персональный праздник. Партнеры по команде устроили футболисту сюрприз в одном из ресторанов. 

Главным организатором вечеринки выступил Джек Грилиш. Эрлингу Холанду подарили необычный торт, попросили сказать речь и задуть свечи. Норвежец пообещал выступить после того, как выключат камеру, а свечи задувать не стал. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/erling.haaland/

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд помог "Манчестер Сити" выиграть исторический требл. Помимо этого норвежец установил ряд персональных рекордов. Он стал самым результативным игроком сезона в английской Премьер-лиге. 

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