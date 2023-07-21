Ерлінгу Холанду 23 роки: "МанСіті" весело привітав гравця
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд відсвяткував день народження. Футболісту виповнилося 23 роки.
Гравці "Манчестер Сіті" влаштували норвежцю вечірку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram "городян".
Чинні чемпіони Англії продовжують готуватися до нового сезону. Лідер атак "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд відсвяткував день народження у колі своїх одноклубників.
Що подарували Холанду на день народження?
"Манчестер Сіті" проводить турне до Азії. Саме там Ерлінг Холанд зустрів своє персональне свято. Партнери по команді влаштували футболістові сюрприз в одному із ресторанів.
Головним організатором вечірки виступив Джек Гріліш. Ерлінг Холанд подарували незвичайний торт, попросили сказати мова і задути свічки. Норвежець пообіцяв виступити після того, як камеру буде вимкнуто, а свічки задувати не став.
Минулого сезону Ерлінг Холанд допоміг "Манчестер Сіті" виграти історичну треблу. Крім цього, норвежець встановив ряд персональних рекордів. Він став найрезультативнішим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі.
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