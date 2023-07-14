Холанд відпочив у компанії Роналдіньо, Фігу та Дрогба

Ерлінг Холанд на презентації нової гри. Фото: instagram.com/erling.haaland/

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд став зіркою на презентації Electronic Arts. Ця компанія займається розробкою відеоігор та спортивних симуляторів.

Зображення Холанда прикрасить обкладинку гри EA Sports FC 24, а сам Ерлінг на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографії із заходу.

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Ерлінг Холанд залишається одним із найкращих гравців світу. 22-річний форвард "Манчестер Сіті" за підсумками минулого сезону став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та англійської Прем'єр-ліги. Популярність Холанда продовжує зростати. Ерлінг став обличчям популярного спортивного симулятора.

Новий образ Холанда

Норвезький форвард став почесним гостем презентації компанії Electronic Arts. Холанд приїхав на свято, виступив з урочистою промовою, демонстративно зіграв у нову гру та постійно посміхався. Футболіст поводився як молодий хлопець, а не зірка світового футболу.

Холанл розглядає плакат. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На вечірку Холанд прибув у зеленій піжамі. Це його фірмова "фішка". У подібному образі, змінюючи лише колір нарядів, Ерлінг постійно з'являється і світських вечірках, і клубних заходах. Саме він подарував таку піжаму партнеру по команді Джеку Грілішу.

Холанд із легендами футболу. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На заході Electronic Arts Ерлінг Холанд із задоволенням спілкувався із легендарними футболістами. Він навіть сфотографувався з Роналдіньо, Луїшем Фігу та Дідьє Дрогба.

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