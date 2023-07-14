Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Холанд відпочив у компанії Роналдіньо, Фігу та Дрогба arrow

Холанд відпочив у компанії Роналдіньо, Фігу та Дрогба

14 липня 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Холанд відпочив у компанії Роналдіньо, Фігу та Дрогба
Ерлінг Холанд на презентації нової гри. Фото: instagram.com/erling.haaland/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд став зіркою на презентації Electronic Arts. Ця компанія займається розробкою відеоігор та спортивних симуляторів.

Зображення Холанда прикрасить обкладинку гри EA Sports FC 24, а сам Ерлінг на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографії із заходу.

Читайте також:

Ерлінг Холанд залишається одним із найкращих гравців світу. 22-річний форвард "Манчестер Сіті" за підсумками минулого сезону став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та англійської Прем'єр-ліги. Популярність Холанда продовжує зростати. Ерлінг став обличчям популярного спортивного симулятора.

Новий образ Холанда

Норвезький форвард став почесним гостем презентації компанії Electronic Arts. Холанд приїхав на свято, виступив з урочистою промовою, демонстративно зіграв у нову гру та постійно посміхався. Футболіст поводився як молодий хлопець, а не зірка світового футболу.

Ерлінг Холанд
Холанл розглядає плакат. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На вечірку Холанд прибув у зеленій піжамі. Це його фірмова "фішка". У подібному образі, змінюючи лише колір нарядів, Ерлінг постійно з'являється і світських вечірках, і клубних заходах. Саме він подарував таку піжаму партнеру по команді Джеку Грілішу.

Ерлінг Холанд
Холанд із легендами футболу. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На заході Electronic Arts Ерлінг Холанд із задоволенням спілкувався із легендарними футболістами. Він навіть сфотографувався з Роналдіньо, Луїшем Фігу та Дідьє Дрогба.

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону. 

Голкіпер Анатолій Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці. 

Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії". 

Хавбек Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз