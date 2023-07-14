Холанд отдохнул в компании Роналдиньо, Фигу и Дрогба

Эрлинг Холанд на презентации новой игры. Фото: instagram.com/erling.haaland/

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал звездой на презентации Electronic Arts. Эта компания занимается разработкой видеоигр и спортивных симуляторов.

Изображение Холанда украсит обложку игры EA Sports FC 24, а сам Эрлинг на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с мероприятия.

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Эрлинг Холанд остается одним из лучших игроков мира. 22-летний форвард "Манчестер Сити" по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги. Популярность Холанда продолжает расти. Эрлинг стал лицом популярного спортивного симулятора.

Новый образ Холанда

Норвежский форвард стал почетным гостем презентации компании Electronic Arts. Холанд приехал на праздник, выступил с торжественной речью, демонстративно сыграл в новую игру и постоянно улыбался. Футболист вел себя как молодой парень, а не звезда мирового футбола.

Холанл рассматривает постер. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На вечеринку Холанд прибыл в зеленой пижаме. Это его фирменная "фишка". В подобном образе, меняя только цвет нарядов, Эрлинг постоянно появляется и на светских вечеринках, и на клубных мероприятиях. Именно он подарил такую пижаму партнеру по команде Джека Грилиша.

Холанд с легендами футбола. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На мероприятии Electronic Arts Эрлинг Холанд с удовольствием общался с легендарными футболистами. Он даже сфотографировался с Роналдиньо, Луишем Фигу и Дидье Дрогба.

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