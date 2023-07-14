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Холанд отдохнул в компании Роналдиньо, Фигу и Дрогба

14 июля 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанд отдохнул в компании Роналдиньо, Фигу и Дрогба
Эрлинг Холанд на презентации новой игры. Фото: instagram.com/erling.haaland/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал звездой на презентации Electronic Arts. Эта компания занимается разработкой видеоигр и спортивных симуляторов. 

Изображение Холанда украсит обложку игры EA Sports FC 24, а сам Эрлинг на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с мероприятия. 

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Эрлинг Холанд остается одним из лучших игроков мира. 22-летний форвард "Манчестер Сити" по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги. Популярность Холанда продолжает расти. Эрлинг стал лицом популярного спортивного симулятора. 

Новый образ Холанда 

Норвежский форвард стал почетным гостем презентации компании Electronic Arts. Холанд приехал на праздник, выступил с торжественной речью, демонстративно сыграл в новую игру и постоянно улыбался. Футболист вел себя как молодой парень, а не звезда мирового футбола. 

Эрлинг Холанд
Холанл рассматривает постер. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На вечеринку Холанд прибыл в зеленой пижаме. Это его фирменная "фишка". В подобном образе, меняя только цвет нарядов, Эрлинг постоянно появляется и на светских вечеринках, и на клубных мероприятиях. Именно он подарил такую пижаму партнеру по команде Джека Грилиша. 

Эрлинг Холанд
Холанд с легендами футбола. Фото: instagram.com/erling.haaland/

На мероприятии Electronic Arts Эрлинг Холанд с удовольствием общался с легендарными футболистами. Он даже сфотографировался с Роналдиньо, Луишем Фигу и Дидье Дрогба. 

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