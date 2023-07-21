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Гвардіол встановить рекорд під час трансферу в "МанСіті": у "РБ Лейпциг" назвали ціну

21 липня 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіол встановить рекорд під час трансферу в "МанСіті": у "РБ Лейпциг" назвали ціну
Йошко Гвардіол із Кубком Німеччини. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Сіті" зіткнувся з проблемою під час спроби підписати нового захисника. Угода щодо переходу Йошко Гвардіола далека від завершення.

У "РБ Лейпциг" спростували інформацію про трансфер хорватського гравця до клубу АПЛ, повідомляє Sky Sports Germany.

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Два клуби вели переговори протягом кількох тижнів, але поки що так і не досягли угоди. "Манчестер Сіті" зробив Йошку Гвардіола своєю пріоритетною трансферною метою. У Німеччині це розуміють та хочуть отримати максимально можливу суму за свого гравця.

Вартість трансферу Гвардіола

У німецькому клубі заявили, що сторонам не вдалося досягти компромісу щодо переходу захисника збірної Хорватії. Керівництво "РБ Лейпциг" хоче, щоб 21-річний захисник провів у команді ще щонайменше один сезон.

Контракт Йошко Гвардіола з "РБ Лейпцигом" діє до літа 2027 року. Німецький клуб відпустить хорватського футболіста лише за 100 млн євро, що може стати рекордним трансфером захисника в історії футболу.

Йошко Гвардіол
Йошка Гвардіол на тренуванні. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола захоплюється молодим гравцем. Англійський клуб здатний сплатити за перехід Йошка Гвардіола, але "городяни" хочуть трохи зменшити ціну на хорвата.

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