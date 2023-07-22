"ПСЖ" выставило на трансфер Мбаппе: игроку запретили находиться с первой командой

Мбаппе и Хакими во время подготовке к сезону. Фото: "ПСЖ"

Взаимоотношения "ПСЖ" и Килиана Мбаппе вскоре могут завершиться. Вероятно, в клубе не хотят иметь ничего общего с футболистом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Мбаппе уже выставлен на трансфер.

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Мбаппе исключен из первой команды

По информации источника, Мбаппе исключили из состава первой команды "ПСЖ" на предсезонное турне по Японии.

В клубе менеджеры уверены, что Килиан заключил тайный предварительный контракт с мадридским "Реалом". Футболист должен был перейти в мадридской клуб в статусе свободного агента.

В клубе сыграли на опережение и с 21 июля Мбаппе выставлен на трансфер. Вероятно, что Киллиан либо согласится на предложенный "ПСЖ" вариант, либо просидит весь сезон на скамейке запасных.

Среди клубов, которым интересен Мбаппе также находится английский "Ливерпуль".

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