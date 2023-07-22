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"ПСЖ" выставило на трансфер Мбаппе: игроку запретили находиться с первой командой

22 июля 2023 07:18
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Агабекян Карен
редактор
"ПСЖ" выставило на трансфер Мбаппе: игроку запретили находиться с первой командой
Мбаппе и Хакими во время подготовке к сезону. Фото: "ПСЖ"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Взаимоотношения "ПСЖ" и Килиана Мбаппе вскоре могут завершиться. Вероятно, в клубе не хотят иметь ничего общего с футболистом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Мбаппе уже выставлен на трансфер.

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В течение нескольких трансферных окон тянется эпопея с переходом Мбаппе из "ПСЖ" в "Реал", Так получилось, что игрок морочит голову обеим клубам. Катарскому руководству парижан такое отношение надоело.

Мбаппе исключен из первой команды

По информации источника, Мбаппе исключили из состава первой команды "ПСЖ" на предсезонное турне по Японии.

В клубе менеджеры уверены, что Килиан заключил тайный предварительный контракт с мадридским "Реалом". Футболист должен был перейти в мадридской клуб в статусе свободного агента.

В клубе сыграли на опережение и с 21 июля Мбаппе выставлен на трансфер. Вероятно, что Киллиан либо согласится на предложенный "ПСЖ" вариант, либо просидит весь сезон на скамейке запасных.

Среди клубов, которым интересен Мбаппе также находится английский "Ливерпуль".

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