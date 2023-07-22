"ПСЖ" виставило на трансфер Мбаппе: гравцю заборонили перебувати з першою командою

Мбаппе і Хакімі під час підготовки до сезону. Фото: "ПСЖ"

Взаємини "ПСЖ" та Кіліана Мбаппе незабаром можуть завершитися. Ймовірно, у клубі не хочуть мати нічого спільного із футболістом.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, Мбаппе вже виставлено на трансфер.

Читайте також:

Протягом кількох трансферних вікон тягнеться епопея з переходом Мбаппе з "ПСЖ" до "Реалу". Так вийшло, що гравець морочить голову обом клубам. Катарському керівництву парижан таке ставлення набридло.

Мбаппе виключено з першої команди

За інформацією джерела, Мбаппе виключили зі складу першої команди "ПСЖ" на передсезонне турне Японією.

У клубі менеджери впевнені, що Кіліан уклав таємний попередній контракт із мадридським "Реалом". Футболіст мав перейти до мадридського клубу у статусі вільного агента.

У клубі зіграли на випередження та з 21 липня Мбаппе виставлений на трансфер. Ймовірно, що Кілліан або погодиться на запропонований "ПСЖ" варіант, або просидить весь сезон на лаві запасних.

Серед клубів, яким цікавий Мбаппе, також знаходиться англійський "Ліверпуль".

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб із іншої країни.

Віктор Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу.

Доннарумму пов'язали та пограбували : лідера збірної Італії жорстоко побили.

Трубін стане гравцем "Інтера" : відомі терміни трансферу.

Півзахисник Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

"Буде так, як із Забарним та Миколенком": Суркіс прокоментував трансфери "Динамо".

Кіліан Мбаппе закінчить кар'єру у "ПСЖ": готується унікальний контракт.