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"ПСЖ" виставило на трансфер Мбаппе: гравцю заборонили перебувати з першою командою

22 липня 2023 07:18
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Агабекян Карен
редактор
"ПСЖ" виставило на трансфер Мбаппе: гравцю заборонили перебувати з першою командою
Мбаппе і Хакімі під час підготовки до сезону. Фото: "ПСЖ"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Взаємини "ПСЖ" та Кіліана Мбаппе незабаром можуть завершитися. Ймовірно, у клубі не хочуть мати нічого спільного із футболістом.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, Мбаппе вже виставлено на трансфер.

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Протягом кількох трансферних вікон тягнеться епопея з переходом Мбаппе з "ПСЖ" до "Реалу". Так вийшло, що гравець морочить голову обом клубам. Катарському керівництву парижан таке ставлення набридло.

Мбаппе виключено з першої команди

За інформацією джерела, Мбаппе виключили зі складу першої команди "ПСЖ" на передсезонне турне Японією.

У клубі менеджери впевнені, що Кіліан уклав таємний попередній контракт із мадридським "Реалом". Футболіст мав перейти до мадридського клубу у статусі вільного агента.

У клубі зіграли на випередження та з 21 липня Мбаппе виставлений на трансфер. Ймовірно, що Кілліан або погодиться на запропонований "ПСЖ" варіант, або просидить весь сезон на лаві запасних.

Серед клубів, яким цікавий Мбаппе, також знаходиться англійський "Ліверпуль".

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