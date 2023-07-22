Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Інтеру" більше не потрібний Трубін arrow

"Інтеру" більше не потрібний Трубін

22 липня 2023 14:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Інтеру" більше не потрібний Трубін
Трубін з чемпіонською медаллю. Фото: ФК "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після продажу Андре Онана у "Манчестер Юнайтед" міланський "Інтер" активізувався на трансферному ринку. У клубі шукають нового голкіпера.

Але ним не буде українець Анатолій Трубін, повідомляє inter-news.it.

Читайте також:

У клубі раніше мали список потенційних голкіперів, де першу позицію віддавали Трубіну. Другим номером був Ян Зоммер.

"Інтер" не влаштували апетити "Шахтаря"

За інформацією джерела, "Інтер" хотів купити Трубіна більше, ніж решту голкіперів. При цьому клуб давав за нього 10 млн євро, що логічно, оскільки Анатолій влітку 2024 року стане вільним агентом. До того ж в українця ще невеликий міжнародний досвід та погана звичка відбивати м'яч перед собою. Запропонована за воротаря сума була цілком адекватною.

Проте "Шахтар" вимагав за Трубіна 35 млн євро. Через складні переговори з донеччанами клуб вирішив відмовитися від молодого голкіпера, якого наступного літа можуть підписати безплатно. Донеччани в цій ситуації нічого не отримають.

Замість Трубіна "Інтер" підпише 34-річного швейцарця Зоммера, з яким можуть перечекати час, доки Анатолій не стане вільним агентом.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб із іншої країни.

Віктор Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу.

"ПСЖ" виставив на трансфер Мбаппе: гравцю заборонили перебувати з першою командою.

Йошко Гвардіол встановить рекорд під час переходу до "МанСіті": у "РБ Лейпциг" назвали ціну.

"Олександрія" підписала одного із найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз