"Інтеру" більше не потрібний Трубін

Трубін з чемпіонською медаллю. Фото: ФК "Шахтар"

Після продажу Андре Онана у "Манчестер Юнайтед" міланський "Інтер" активізувався на трансферному ринку. У клубі шукають нового голкіпера.

Але ним не буде українець Анатолій Трубін, повідомляє inter-news.it.

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У клубі раніше мали список потенційних голкіперів, де першу позицію віддавали Трубіну. Другим номером був Ян Зоммер.

"Інтер" не влаштували апетити "Шахтаря"

За інформацією джерела, "Інтер" хотів купити Трубіна більше, ніж решту голкіперів. При цьому клуб давав за нього 10 млн євро, що логічно, оскільки Анатолій влітку 2024 року стане вільним агентом. До того ж в українця ще невеликий міжнародний досвід та погана звичка відбивати м'яч перед собою. Запропонована за воротаря сума була цілком адекватною.

Проте "Шахтар" вимагав за Трубіна 35 млн євро. Через складні переговори з донеччанами клуб вирішив відмовитися від молодого голкіпера, якого наступного літа можуть підписати безплатно. Донеччани в цій ситуації нічого не отримають.

Замість Трубіна "Інтер" підпише 34-річного швейцарця Зоммера, з яким можуть перечекати час, доки Анатолій не стане вільним агентом.

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