"Интеру" больше не нужен Трубин

Трубин з чемпіонской медалью. Фото: ФК "Шахтер"

После продажи Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" миланский "Интер" активизировался на трансферном рынке. В клубе ищут нового голкипера.

Но им не будет украинец Анатолий Трубин, сообщает inter-news.it.

Читайте также:

В клубе ранее был список потенциальных голкиперов, где первую позицию отдавали Трубину. Вторым номеров был Ян Зоммер.

"Интер" не устроили аппетиты "Шахтера"

По информации источника, "Интер" хотел купить Трубина больше, чем остальных голкиперов. При этом клуб давал за него 10 млн евро, что логично, поскольку Анатолий летом 2024 года станет свободным агентом. К тому же у украинца еще небольшой международный опыт и плохая привычка отбивать мяч перед собой. Предлагаемая за вратаря сумма была вполне адекватной.

Однако "Шахтер" требовал за Трубина 35 млн евро. Из-за сложных переговоров с дончанами клуб решил отказаться от молодого голкипера, которого следующим летом могут подписать бесплатно. Дончане в этой ситуации ничего не получат.

Вместо Трубина "Интер" подпишет 34-летнего швейцарца Зоммера, с которым могут переждать время, пока Анатолий не станет свободным агентом.

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

Виктор Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба.

"ПСЖ" выставил на трансфер Мбаппе: игроку запретили находиться с первой командой.

Йошко Гвардиол установит рекорд при переходе в "МанСити": в "РБ Лейпциг" назвали цену.

"Александрия" подписала одного из наибольших талантов "Динамо" времен Хацкевича.