Ванат рассказал про переговоры с "Аяксом"

Ванат на тренировочном поле. Скриншот YouTube

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат провел лучший сезон в карьере и заслужил вызов в сборную Украины. Год назад футболист мог перейти в амстердамский "Аякс".

Ванат рассказал о возможном трансфере в клуб из Нидерландов в интервью SportArena.

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Один из грандов высшего дивизиона Нидерландов по футболу интересовался Владиславом Ванатом. Представители амстердамской команды спрашивали, знает ли 21-летний футболист английский язык. Советник правления "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар разговаривал с агентом украинского форварда.

Несостоявшийся переезд в Нидерланды

"Аякс" был заинтересован в трансфере Владислава Ваната перед началом сезона 2022/2023, но до конкретного предложения о переходе дело так и не дошло. Футболист узнал о заинтересованности зарубежного клуба перед выездом на сборы в составе "Динамо".

Владислав Ванат во время интервью. Скриншот YouTube

К тому времени Ванат еще не сыграл ни одного полного матча в составе сборной Украины. Он участвовал только в благотворительный и товарищеских поединках, защищал цвета молодежной сборной Украины.

Владислав Ванат считает "Аякс" командой, которая хорошо умеет работать с молодыми футболистами. Игрой за амстердамскую команду можно привлечь внимание клубов из Англии, Испании и Италии.

В сезоне 2022/2023 Владислав Ванат сыграл за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

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