Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ванат рассказал про переговоры с "Аяксом" arrow

Ванат рассказал про переговоры с "Аяксом"

25 июля 2023 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат рассказал про переговоры с "Аяксом"
Ванат на тренировочном поле. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат провел лучший сезон в карьере и заслужил вызов в сборную Украины. Год назад футболист мог перейти в амстердамский "Аякс". 

Ванат рассказал о возможном трансфере в клуб из Нидерландов в интервью SportArena

Читайте также:

Один из грандов высшего дивизиона Нидерландов по футболу интересовался Владиславом Ванатом. Представители амстердамской команды спрашивали, знает ли 21-летний футболист английский язык. Советник правления "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар разговаривал с агентом украинского форварда. 

Несостоявшийся переезд в Нидерланды

"Аякс" был заинтересован в трансфере Владислава Ваната перед началом сезона 2022/2023, но до конкретного предложения о переходе дело так и не дошло. Футболист узнал о заинтересованности зарубежного клуба перед выездом на сборы в составе "Динамо".  

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время интервью. Скриншот YouTube

К тому времени Ванат еще не сыграл ни одного полного матча в составе сборной Украины. Он участвовал только в благотворительный и товарищеских поединках, защищал цвета молодежной сборной Украины. 

Владислав Ванат считает "Аякс" командой, которая хорошо умеет работать с молодыми футболистами. Игрой за амстердамскую команду можно привлечь внимание клубов из Англии, Испании и Италии. 

В сезоне 2022/2023 Владислав Ванат сыграл за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Виктор Цыганков поехал на просмотр в Манчестер. 

Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем. 

Довбик перейдет в "Жирону": "Днепр-1" получит взамен игрока. 

"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо". 

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси". 

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.  

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз