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Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси"

24 июля 2023 09:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси"
Михаил Мудрик празднует гол. Фото: instagram.com/angelogabriel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик станет одним из важных футболистов для "Челси" в новом сезоне. Но при этом клуб готов предложить игроку вариант с краткосрочной арендой в другой клуб. 

Мудрика ждет важный разговор с тренерским штабом команды, сообщает Daily Mail

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Наставник "Челси" Маурисио Почеттино ценит талант и целеустремленность Михаила Мудрика. Аргентинский специалист уже составил мнением о 22-летнем украинце и знает, как использовать футболиста в новом сезоне. 

Что предложат Мудрику? 

Маурисио Почеттино уже занимается перестройкой состава "Челси", который достался тренеру не в лучшем состоянии после предыдущих наставников. Многие игроки были проданы, некоторые ушли в аренду в другие клубы. 

Почеттино хочет составить обойму из 20 футболистов, которые будут задействованы в матчах нового сезона. Одним из них является Михаил Мудрик. Однако украинцу придется доказывать право на место в стартовом составе, поскольку в команде есть сильные конкуренты на его позицию. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Однако Мудрик может выбрать вариант с краткосрочной арендой в другой английский клуб, где будет стабильным игроком основного состава. Это позволит украинцу стать более уверенным в собственных силах и вернуться в "Челси" в декабре 2023 года в лучшей физической форме. Окончательное решение будет принято после разговора Мудрика с Почеттино. 

Напомним, "Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.  

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