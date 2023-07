Мудрик забил "Брайтону": видео игры украинца против команды Де Дзерби

Михаил Мудрик после забитого мяча. Фото: "Челси"

В рамках американского турне лондонский "Челси" сыграл против "Брайтона" Роберто Де Дзерби. За "синих" впервые в летнее межсезонье вышел на поле украинец Михаил Мудрик.

"Челси" удалось обыграть "Брайтон" со счетом 4:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Мудрик вышел на поле на второй тайм и продуктивно провел отведенное ему время.

This goal is absolutely an art of beauty Mudryk is gong to explode this season. pic.twitter.com/nhmioeSKBB