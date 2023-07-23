Мудрик забил "Брайтону": видео игры украинца против команды Де Дзерби

Михаил Мудрик после забитого мяча. Фото: "Челси"

В рамках американского турне лондонский "Челси" сыграл против "Брайтона" Роберто Де Дзерби. За "синих" впервые в летнее межсезонье вышел на поле украинец Михаил Мудрик.

"Челси" удалось обыграть "Брайтон" со счетом 4:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Мудрик вышел на поле на второй тайм и продуктивно провел отведенное ему время.

This goal is absolutely an art of beauty Mudryk is gong to explode this season. pic.twitter.com/nhmioeSKBB — Enzihnio (@ENZO_KLAN) July 23, 2023

Гол и забег на крейсерской скорости

"Челси" — "Брайтон" — 4:3

Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлагер, 72, Джексон, 77 — Велбек, 13, Жоау, 79, Ундав, 89.

"Челси": Кепа — Гюсто (Гамфрис, 71), Силва (Чалоба, 46), Колвилл (Голл, 81), Чилвелл (Кукурелья, 46) — Андрей (Фернандес, 63), Галлагер — Стерлинг (Габриэль, 63), Чуквуэмека (Касадеи, 46), Матсен (Мудрик, 46) — Нкунку (Джексон, 63).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

"Брайтон": Стол (Вербрюгген, 46) — Гиншелвуд (Сэмюэлс, 66), ван Геке, Вебстер (Альзате, 53), Гросс (Вир, 66) — Дауд (Велтман, 46), Гилмор (Аяри, 53) — Марч (6) (Энсисо, 53) — Велбек (Жоау, 53).

Главный тренер: Роберто де Дзерби.

Предупреждение: Нкунку — Марч.

После выхода на поле 22-летний украинец забил на 65-й минуте после того, как обыгрался с Николасом Джексоном. Украинец сделал счет 2:1.

Отметим, что забитый мяч стал первым в карьере Мудрика за "Челси". Теперь Михаилу необходимо отметиться взятием ворот в официальном матче.

Видео игровых моментов с участием Мудрика:

Mudryk impressive performance against Brighton pic.twitter.com/q2ldN18KXd — N (@Nino12x) July 23, 2023

Видео лучших моментов матча "Челси" — "Брайтон":

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

Молодой игрок "Динамо" перейдет в топ-чемпионат.

"ПСЖ" выставил на трансфер Мбаппе: игроку запретили находиться с первой командой.

Скандал на Чемпионате мира по фехтованию: украинки снялись из-за допуска россиян.

"Александрия" подписала одного из наибольших талантов "Динамо" времен Хацкевича.