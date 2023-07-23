Мудрик забил "Брайтону": видео игры украинца против команды Де Дзерби
В рамках американского турне лондонский "Челси" сыграл против "Брайтона" Роберто Де Дзерби. За "синих" впервые в летнее межсезонье вышел на поле украинец Михаил Мудрик.
"Челси" удалось обыграть "Брайтон" со счетом 4:3, сообщил портал Новини.LIVE.
Мудрик вышел на поле на второй тайм и продуктивно провел отведенное ему время.
This goal is absolutely an art of beauty Mudryk is gong to explode this season. pic.twitter.com/nhmioeSKBB— Enzihnio (@ENZO_KLAN) July 23, 2023
Гол и забег на крейсерской скорости
"Челси" — "Брайтон" — 4:3
Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлагер, 72, Джексон, 77 — Велбек, 13, Жоау, 79, Ундав, 89.
"Челси": Кепа — Гюсто (Гамфрис, 71), Силва (Чалоба, 46), Колвилл (Голл, 81), Чилвелл (Кукурелья, 46) — Андрей (Фернандес, 63), Галлагер — Стерлинг (Габриэль, 63), Чуквуэмека (Касадеи, 46), Матсен (Мудрик, 46) — Нкунку (Джексон, 63).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
"Брайтон": Стол (Вербрюгген, 46) — Гиншелвуд (Сэмюэлс, 66), ван Геке, Вебстер (Альзате, 53), Гросс (Вир, 66) — Дауд (Велтман, 46), Гилмор (Аяри, 53) — Марч (6) (Энсисо, 53) — Велбек (Жоау, 53).
Главный тренер: Роберто де Дзерби.
Предупреждение: Нкунку — Марч.
После выхода на поле 22-летний украинец забил на 65-й минуте после того, как обыгрался с Николасом Джексоном. Украинец сделал счет 2:1.
Отметим, что забитый мяч стал первым в карьере Мудрика за "Челси". Теперь Михаилу необходимо отметиться взятием ворот в официальном матче.
Видео игровых моментов с участием Мудрика:
Mudryk impressive performance against Brighton pic.twitter.com/q2ldN18KXd— N (@Nino12x) July 23, 2023
Видео лучших моментов матча "Челси" — "Брайтон":
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