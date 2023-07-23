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Мудрик забив "Брайтону": відео гри українця проти команди Де Дзербі

23 липня 2023 09:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик забив "Брайтону": відео гри українця проти команди Де Дзербі
Михайло Мудрик після забитого м'яча. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках американського турне лондонський "Челсі" зіграв проти "Брайтона" Роберто Де Дзербі. За "синіх" уперше у літнє міжсезоння вийшов на поле українець Михайло Мудрик.

"Челсі" вдалося обіграти "Брайтон" із рахунком 4:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мудрик вийшов на поле на другий тайм і продуктивно провів відведений час.

 

 

Гол і забіг на крейсерській швидкості

"Челсі" — "Брайтон" — 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлагер, 72, Джексон, 77 — Велбек, 13, Жоау, 79, Ундав, 89.

"Челсі": Кепа — Гюсто (Гамфріс, 71), Сілва (Чалоба, 46), Колвілл (Голл, 81), Чілвелл (Кукурелья, 46) — Андрій (Фернандес, 63), Галлагер — Стерлінг (Габріель, 63), Чуквуемека (Касадеї, 46), Матсен (Мудрик, 46) — Нкунку (Джексон, 63).

Головний тренер: Маурісіо Почеттіно.

"Брайтон": Стіл (Вербрюгген, 46) — Гіншелвуд (Семюелс, 66), ван Геке, Вебстер (Альзате, 53), Гросс (Вір, 66) — Дауд (Велтман, 46), Гілмор (Аярі, 53) — Марч (Ундав, 46), Лаллана (Адінгра, 46), Мітома (Енсісо, 53) — Велбек (Жоау, 53).

Головний тренер: Роберто де Дзербі.

Попередження: Нкунку — Марч.

Після виходу на поле 22-річний українець забив на 65-й хвилині після того, як обігрався з Ніколасом Джексоном. Українець зробив рахунок 2:1.

Зазначимо, що забитий м'яч став першим у кар'єрі Мудрика за "Челсі". Тепер Михайлу необхідно відзначитись взяттям воріт в офіційному матчі.

Відео ігрових моментів за участю Мудрика:

 

 

Відео найкращих моментів матчу "Челсі" — "Брайтон":

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