Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции

Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер" Донецк

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков после удачного молодежного чемпионата Европы продолжает увеличиваться в цене. Не зря Михаил Мудрик говорил, что продает друга в топчемпионат.

Судаков является самым дорогим футболистом до 21 года на позиции атакующего полузащитника по версии статистического издания CIES .

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Судакову нет равных

Издание CIES путем статистических показателей подняло стоимость Судакова до 32,1 млн евро. Из игроков до 21 года это самый лучший показатель в мире.

На второй позиции игрок "Фламенго" Виктор Хуго, оцениваемый в 24 млн евро. Третьим идет еще один бразилец из "Фламенго" Матеус Франса — 20,6 млн евро.

Отметим, что во взрослом футболе Судаков провел за "Шахтер" 67 официальных матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.

Стоимость Судакова подскочила благодаря трем летним матчам за национальную сборную Украины и благодаря успешной игре на чемпионате Европы среди молодежных команд.

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