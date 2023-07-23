Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції arrow

Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції

23 липня 2023 14:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції
Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков після вдалого молодіжного чемпіонату Європи продовжує збільшуватись у вартості. Не дарма Михайло Мудрик, казав, що продає друга в топчемпіонат.

Судаков наразі є найдорожчим футболістом до 21 року на позиції атакувального півзахисника за версією статистичного видання CIES.

Читайте також:

Цікаво, що найближчий конкурент відстає від українця на 8 млн євро.

Судакову немає рівних

Видання CIES шляхом статистичних показників підняло вартість Судакова до 32,1 млн євро. З гравців до 21 року це найкращий показник у світі.

На другій позиції гравець "Фламенго" Віктор Хуго, якого оцінюють в 24 млн євро. Третім йде ще один бразилець з "Фламенго" Матеус Франса — 20,6 млн євро.

Зазначимо, що в дорослому футболі Судаков провів за "Шахтар" 67 офіційних матчів, в яких забив 10 м’ячів та віддав 12 гольових передач.

Додамо, що вартість Судакова підскочила завдяки трьом літнім матчам за національну збірну України та завдяки успішній грі на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб із іншої країни.

Молодий гравець "Динамо" перейде до топчемпіонату.

"ПСЖ" виставив на трансфер Мбаппе: гравцю заборонили перебувати з першою командою.

Скандал на Чемпіонаті світу з фехтування: українки знялися через допуск росіян.

"Олександрія" підписала одного із найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз