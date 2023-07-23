Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції

Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар" Донецьк

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков після вдалого молодіжного чемпіонату Європи продовжує збільшуватись у вартості. Не дарма Михайло Мудрик, казав, що продає друга в топчемпіонат.

Судаков наразі є найдорожчим футболістом до 21 року на позиції атакувального півзахисника за версією статистичного видання CIES.

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Судакову немає рівних

Видання CIES шляхом статистичних показників підняло вартість Судакова до 32,1 млн євро. З гравців до 21 року це найкращий показник у світі.

На другій позиції гравець "Фламенго" Віктор Хуго, якого оцінюють в 24 млн євро. Третім йде ще один бразилець з "Фламенго" Матеус Франса — 20,6 млн євро.

Зазначимо, що в дорослому футболі Судаков провів за "Шахтар" 67 офіційних матчів, в яких забив 10 м’ячів та віддав 12 гольових передач.

Додамо, що вартість Судакова підскочила завдяки трьом літнім матчам за національну збірну України та завдяки успішній грі на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд.

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