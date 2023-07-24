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Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі"

24 липня 2023 09:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі"
Михайло Мудрик святкує гол. Фото: instagram.com/angelogabriel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик стане одним із важливих футболістів для "Челсі" у новому сезоні. Але при цьому клуб готовий запропонувати гравцеві варіант із короткостроковою орендою до іншого клубу.

Мудрик чекає на важливу розмову з тренерським штабом команди, повідомляє Daily Mail.

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Наставник "Челсі" Маурісіо Почеттіно цінує талант та цілеспрямованість Михайла Мудрика. Аргентинський фахівець уже склав думку про 22-річного українця і знає, як використовувати футболіста у новому сезоні.

Що запропонують Мудрику?

Маурісіо Почеттіно вже займається перебудовою складу "Челсі", який дістався тренеру не в кращому стані після попередніх наставників. Багато гравців було продано, деякі пішли в оренду до інших клубів.

Почеттіно хоче скласти обойму з 20 футболістів, які будуть задіяні у матчах нового сезону. Одним із них є Михайло Мудрик. Проте українцю доведеться доводити право на місце у стартовому складі, оскільки у команді є сильні конкуренти на його позицію.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Проте Мудрик може вибрати варіант із короткостроковою орендою до іншого англійського клубу, де буде стабільним гравцем основного складу. Це дозволить українцеві стати більш впевненим у власних силах і повернутися до "Челсі" у грудні 2023 року у найкращій фізичній формі. Остаточне рішення буде ухвалено після розмови Мудрика з Почеттіно.

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