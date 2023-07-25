УАФ назначила нового тренера сборной Украины: кто им стал

Молодежная сборная Украины на Евро-2023. Фото: "Динамо"

Украинская Ассоциация футбола (УАФ) провела заседание исполкома, на котором были приняты важные решения. Одно из них касалось нового главного тренера молодежной сборной Украины.

УАФ утвердила на эту должности Унаи Мельгосу, сообщает официальный сайт организации.

Читайте также:

Руслан Ротань перестал быть наставником украинской "молодежки". При этом он продолжит сотрудничество с УАФ и будет готовить олимпийскую сборную Украины к Играм в Париже. В состав этой команды войдут футболисты, которые и завоевали олимпийскую путевку на Евро-2023 U-21.

Унаи Мельгоса в "Динамо". Фото: Google

Новый тренер молодежной сборной Украины

Украинскую "молодежку" возглавил испанский специалист Унаи Мельгоса. 47-летний тренер утвержден на эту должность согласно инициативе наставника сборной Украины Сергея Реброва.

Унаи Мельгоса был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", "Ференцвароше" и "Аль-Айне", а также работал с ним в киевском "Динамо". Одно время испанец считался кандидатом на пост главного тренера луганской "Зари".

Напомним, Виктор Цыганков поехал на просмотр в Манчестер.

Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем.

Довбик перейдет в "Жирону": "Днепр-1" получит взамен игрока.

"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо".

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси".

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции.