Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow УАФ назначила нового тренера сборной Украины: кто им стал arrow

УАФ назначила нового тренера сборной Украины: кто им стал

25 июля 2023 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
УАФ назначила нового тренера сборной Украины: кто им стал
Молодежная сборная Украины на Евро-2023. Фото: "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская Ассоциация футбола (УАФ) провела заседание исполкома, на котором были приняты важные решения. Одно из них касалось нового главного тренера молодежной сборной Украины

УАФ утвердила на эту должности Унаи Мельгосу, сообщает официальный сайт организации. 

Читайте также:

Руслан Ротань перестал быть наставником украинской "молодежки". При этом он продолжит сотрудничество с УАФ и будет готовить олимпийскую сборную Украины к Играм в Париже. В состав этой команды войдут футболисты, которые и завоевали олимпийскую путевку на Евро-2023 U-21. 

Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса в "Динамо". Фото: Google 

Новый тренер молодежной сборной Украины 

Украинскую "молодежку" возглавил испанский специалист Унаи Мельгоса. 47-летний тренер утвержден на эту должность согласно инициативе наставника сборной Украины Сергея Реброва. 

Унаи Мельгоса был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", "Ференцвароше" и "Аль-Айне", а также работал с ним в киевском "Динамо". Одно время испанец считался кандидатом на пост главного тренера луганской "Зари". 

Напомним, Виктор Цыганков поехал на просмотр в Манчестер. 

Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем. 

Довбик перейдет в "Жирону": "Днепр-1" получит взамен игрока. 

"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо". 

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси". 

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.  

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз