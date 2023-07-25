"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо"
Новичок украинской Премьер-лиги "Полесье" продолжает укреплять состав перед началом сезона 2023/2024. В команде Юрия Калитвинцева оказалось сразу несколько бывших игроков "Динамо".
Речь идет как об арендованных футболистах, так и о тех, кто раньше играл в столичном клубе, сообщает "Динамомания".
Житомирское "Полесье" внесло в заявку на сезон сразу пять игроков, которые в прошлом защищали цвета киевского "Динамо". Помимо этого, еще один футболист был арендован непосредственно у столичного клуба.
Кем усилило состав "Полесье"?
Новичок Премьер-лиги потратил этим летом на усиление состава 550 тысяч евро. Важно отметить переход в "Полесье" 20-летнего левого вингера французского "Монпелье" Бени Макуана, за которого заплатили 250 тысяч евро.
Однако большинство новичков "Полесья" являются украинцами. Из десяти новичков команды шесть игроков подписали контракт с житомирцами на правах свободных агентов.
Кто еще перешел в "Полесье"
- Владислав Танковский ("Металлист", 150 тысяч евро);
- Артем Смоляков ("Ингулец", 150 тысяч евро);
- Никита Кравченко ("Динамо" Киев, аренда);
- Денис Бойко ("Динамо" Киев, свободный агент);
- Сергей Чоботенко ("Колос", свободный агент);
- Эмиль Мустафаев ("Александрия", свободный агент);
- Артем Шабанов ("Фехервар", свободный агент);
- Чиджоке Аниагбосо ("Джайант Брилларс", свободный агент);
- Мозес Жаржу ("Форчун", свободный агент).
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