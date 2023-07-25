"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо"

Денис Бойко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новичок украинской Премьер-лиги "Полесье" продолжает укреплять состав перед началом сезона 2023/2024. В команде Юрия Калитвинцева оказалось сразу несколько бывших игроков "Динамо".

Речь идет как об арендованных футболистах, так и о тех, кто раньше играл в столичном клубе, сообщает "Динамомания".

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Житомирское "Полесье" внесло в заявку на сезон сразу пять игроков, которые в прошлом защищали цвета киевского "Динамо". Помимо этого, еще один футболист был арендован непосредственно у столичного клуба.

Артем Шабанов с мячом. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Кем усилило состав "Полесье"?

Новичок Премьер-лиги потратил этим летом на усиление состава 550 тысяч евро. Важно отметить переход в "Полесье" 20-летнего левого вингера французского "Монпелье" Бени Макуана, за которого заплатили 250 тысяч евро.

Однако большинство новичков "Полесья" являются украинцами. Из десяти новичков команды шесть игроков подписали контракт с житомирцами на правах свободных агентов.

Кто еще перешел в "Полесье"

Владислав Танковский ("Металлист", 150 тысяч евро);

Артем Смоляков ("Ингулец", 150 тысяч евро);

Никита Кравченко ("Динамо" Киев, аренда);

Денис Бойко ("Динамо" Киев, свободный агент);

Сергей Чоботенко ("Колос", свободный агент);

Эмиль Мустафаев ("Александрия", свободный агент);

Артем Шабанов ("Фехервар", свободный агент);

Чиджоке Аниагбосо ("Джайант Брилларс", свободный агент);

Мозес Жаржу ("Форчун", свободный агент).

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