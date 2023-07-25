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"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо"

25 июля 2023 13:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо"
Денис Бойко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новичок украинской Премьер-лиги "Полесье" продолжает укреплять состав перед началом сезона 2023/2024. В команде Юрия Калитвинцева оказалось сразу несколько бывших игроков "Динамо". 

Речь идет как об арендованных футболистах, так и о тех, кто раньше играл в столичном клубе, сообщает "Динамомания". 

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Житомирское "Полесье" внесло в заявку на сезон сразу пять игроков, которые в прошлом защищали цвета киевского "Динамо". Помимо этого, еще один футболист был арендован непосредственно у столичного клуба. 

Артем Шабанов
Артем Шабанов с мячом. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Кем усилило состав "Полесье"? 

Новичок Премьер-лиги потратил этим летом на усиление состава 550 тысяч евро. Важно отметить переход в "Полесье" 20-летнего левого вингера французского "Монпелье" Бени Макуана, за которого заплатили 250 тысяч евро. 

Однако большинство новичков "Полесья" являются украинцами. Из десяти новичков команды шесть игроков подписали контракт с житомирцами на правах свободных агентов. 

Кто еще перешел в "Полесье" 

  • Владислав Танковский ("Металлист", 150 тысяч евро); 
  • Артем Смоляков ("Ингулец", 150 тысяч евро); 
  • Никита Кравченко ("Динамо" Киев, аренда); 
  • Денис Бойко ("Динамо" Киев, свободный агент); 
  • Сергей Чоботенко ("Колос", свободный агент); 
  • Эмиль Мустафаев ("Александрия", свободный агент); 
  • Артем Шабанов ("Фехервар", свободный агент); 
  • Чиджоке Аниагбосо ("Джайант Брилларс", свободный агент); 
  • Мозес Жаржу ("Форчун", свободный агент). 

Напомним, Виктор Цыганков поехал на просмотр в Манчестер. 

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