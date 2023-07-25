Цыганков поехал на просмотр в Манчестер

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" продолжает подготовку к новому сезону в чемпионате Испании. Вместе с клубом готовится украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Команда в рамках подготовки проведет мини-сбор в Манчестере, сообщила пресс-служба клуба.

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Отметим, что Цыганковым, который за половину прошлого сезона стал одним из лидеров команды, интересуется ряд клубов из топовых чемпионатов. Но первоочередное право выкупа у главной команды "Сити-групп" — "Манчестер Сити".

Не мини-сбор, а просмотр

Руководство "Сити-групп" пригласило "Жирону" в Манчестер, чтобы посмотреть игроков, которые в будущем могут перейти в другие команды организации. При этом некоторые футболисты являются финансовыми активами, которые в будущем могут продать за большие деньги в клубы вне экосистемы. Одним из таких футболистов является Цыганков.

Украинец и другие игроки "Жироны" примут участие в контрольных матчах в Англии.

Каталонцы проведут два спарринга: 26 июля против новичка АПЛ "Шеффилд Юнайтед" и 29 июля с "Блэкберном".

Отметим, что Цыганков пропустил начало предсезонной подготовки из-за микроповреждения.

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