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Цыганков поехал на просмотр в Манчестер

25 июля 2023 08:31
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков поехал на просмотр в Манчестер
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" продолжает подготовку к новому сезону в чемпионате Испании. Вместе с клубом готовится украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Команда в рамках подготовки проведет мини-сбор в Манчестере, сообщила пресс-служба клуба.

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Отметим, что Цыганковым, который за половину прошлого сезона стал одним из лидеров команды, интересуется ряд клубов из топовых чемпионатов. Но первоочередное право выкупа у главной команды "Сити-групп" — "Манчестер Сити".

 

 

Не мини-сбор, а просмотр

Руководство "Сити-групп" пригласило "Жирону" в Манчестер, чтобы посмотреть игроков, которые в будущем могут перейти в другие команды организации. При этом некоторые футболисты являются финансовыми активами, которые в будущем могут продать за большие деньги в клубы вне экосистемы. Одним из таких футболистов является Цыганков.

Украинец и другие игроки "Жироны" примут участие в контрольных матчах в Англии.

Каталонцы проведут два спарринга: 26 июля против новичка АПЛ "Шеффилд Юнайтед" и 29 июля с "Блэкберном".

Отметим, что Цыганков пропустил начало предсезонной подготовки из-за микроповреждения.

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