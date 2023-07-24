Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії
Нідерландський футболіст київського "Динамо" Джастін Лонвейк продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії. У його послугах зацікавлений місцевий "Андерлехт".
Лонвейк переїде до Брюсселя вже найближчим часом, повідомив журналіст Саша Тавольєрі.
Півзахисник із Нідерландів Джастін Лонвейк попросив керівництво "Динамо" продати його до клубу з іншого чемпіонату. Футболіст не почувається в безпеці в Україні, чиї міста регулярно зазнають ракетних обстрілів.
Деталі трансферу Лонвейка
Хавбек перейшов до "Динамо" з датського "Віборга" у вересні 2021 року за мільйон євро без врахування бонусів. Проте Лонвейк не зможе попрацювати до кінця свій п'ятирічний контракт. Вже за тиждень він підпише контракт з іншим клубом.
До півзахисника виявляли інтерес команди з різних чемпіонатів. Джастін Лонвейк міг опинитися в Брюгге, але найбільшу наполегливість виявив Андерлехт. Йдеться про оренду до кінця сезону із можливістю викупу контракту футболіста.
У сезоні 2022/2023 Джастін Лонвейк зіграв за "Динамо" 18 поєдинків, у яких забив гол та зробив результативну передачу.
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