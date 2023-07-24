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Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії

24 липня 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нідерландський футболіст київського "Динамо" Джастін Лонвейк продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії. У його послугах зацікавлений місцевий "Андерлехт".

Лонвейк переїде до Брюсселя вже найближчим часом, повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

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Джастін Лонвейк
Лонвейк у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Деталі трансферу Лонвейка

Хавбек перейшов до "Динамо" з датського "Віборга" у вересні 2021 року за мільйон євро без врахування бонусів. Проте Лонвейк не зможе попрацювати до кінця свій п'ятирічний контракт. Вже за тиждень він підпише контракт з іншим клубом.

До півзахисника виявляли інтерес команди з різних чемпіонатів. Джастін Лонвейк міг опинитися в Брюгге, але найбільшу наполегливість виявив Андерлехт. Йдеться про оренду до кінця сезону із можливістю викупу контракту футболіста.

У сезоні 2022/2023 Джастін Лонвейк зіграв за "Динамо" 18 поєдинків, у яких забив гол та зробив результативну передачу.

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