Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нідерландський футболіст київського "Динамо" Джастін Лонвейк продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії. У його послугах зацікавлений місцевий "Андерлехт".

Лонвейк переїде до Брюсселя вже найближчим часом, повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

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Лонвейк у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Деталі трансферу Лонвейка

Хавбек перейшов до "Динамо" з датського "Віборга" у вересні 2021 року за мільйон євро без врахування бонусів. Проте Лонвейк не зможе попрацювати до кінця свій п'ятирічний контракт. Вже за тиждень він підпише контракт з іншим клубом.

До півзахисника виявляли інтерес команди з різних чемпіонатів. Джастін Лонвейк міг опинитися в Брюгге, але найбільшу наполегливість виявив Андерлехт. Йдеться про оренду до кінця сезону із можливістю викупу контракту футболіста.

У сезоні 2022/2023 Джастін Лонвейк зіграв за "Динамо" 18 поєдинків, у яких забив гол та зробив результативну передачу.

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