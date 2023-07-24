Маліновський повернеться до Італії: ним цікавляться кілька клубів

Руслан Маліновський на презентації нової форми. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

"Олімпік" із Марселя може відпустити Руслана Малиновського до італійського клубу. Український півзахисник провів у Франції лише пів року.

"Марсель" вже отримав кілька пропозицій щодо трансферу гравця, повідомив журналіст Лучано Савіано.

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Хто цікавиться Маліновським?

Відомо як мінімум про два клуби, які хочуть посилити склад за допомогою українського півзахисника. Руслан Малиновський виступав у складі "Аталанти" з Бергамо з 2019 по 2023 роки й був одним із найкращих легіонерів в італійській Серії А.

Маліновський на березі моря. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Столична "Рома" хоче запропонувати "Марселю" варіант з орендою 30-річного півзахисника терміном на 12 місяців із можливістю викупу його контракту. У такому разі французький клуб отримає два мільйони євро одразу і ще десять мільйонів наприкінці сезону.

Водночас італійський "Мілан" готовий одразу викупити Руслана Маліновського. "Россонері" готові заплатити за українця дев'ять мільйонів євро та бонуси. "Марсель" хоче отримати за гравця на три мільйони більше. Переговори французького клубу з потенційними покупцями розпочнуться найближчим часом.

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