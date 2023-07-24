Малиновский вернется в Италию: им интересуются несколько клубов

Руслан Малиновский на презентации новой формы. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

"Олимпик" из Марселя может отпустить Руслана Малиновского в итальянский клуб. Украинский полузащитник провел во Франции всего полгода.

"Марсель" уже получил несколько предложений по трансферу игрока, сообщил журналист Лучано Савиано.

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Кто интересуется Малиновским?

Известно как минимум о двух клубах, которые хотят усилить состав с помощью украинского полузащитника. Руслан Малиновский выступал в составе "Аталанты" из Бергамо с 2019 по 2023 годы и был одним из лучших легионеров в итальянской Серии А.

Малиновский на берегу моря. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Столичная "Рома" хочет предложить "Марселю" вариант с арендой 30-летнего полузащитника сроком на 12 месяцев с возможностью выкупа его контракта. В таком случае французский клуб получит два миллиона евро сразу и еще десять миллионов в конце сезона.

В то же время итальянский "Милан" готов сразу выкупить Руслана Малиновского. "Россонери" готовы заплатить за украинца девять миллионов евро и бонусы. "Марсель" хочет получить за игрока на три миллиона больше. Переговоры французского клуба с потенциальными покупателями начнутся в ближайшее время.

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