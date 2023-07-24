Малиновский вернется в Италию: им интересуются несколько клубов
"Олимпик" из Марселя может отпустить Руслана Малиновского в итальянский клуб. Украинский полузащитник провел во Франции всего полгода.
"Марсель" уже получил несколько предложений по трансферу игрока, сообщил журналист Лучано Савиано.
Руслан Малиновский стал трансферной целью сразу нескольких итальянских клубов. Футболист может уйти из "Марселя" до закрытия летнего трансферного окна-2023.
Кто интересуется Малиновским?
Известно как минимум о двух клубах, которые хотят усилить состав с помощью украинского полузащитника. Руслан Малиновский выступал в составе "Аталанты" из Бергамо с 2019 по 2023 годы и был одним из лучших легионеров в итальянской Серии А.
Столичная "Рома" хочет предложить "Марселю" вариант с арендой 30-летнего полузащитника сроком на 12 месяцев с возможностью выкупа его контракта. В таком случае французский клуб получит два миллиона евро сразу и еще десять миллионов в конце сезона.
В то же время итальянский "Милан" готов сразу выкупить Руслана Малиновского. "Россонери" готовы заплатить за украинца девять миллионов евро и бонусы. "Марсель" хочет получить за игрока на три миллиона больше. Переговоры французского клуба с потенциальными покупателями начнутся в ближайшее время.
Напомним, Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси".
"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.
Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции.
Скандал на Чемпионате мира по фехтованию: украинки снялись из-за допуска россиян.