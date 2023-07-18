Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Клуб Яремчука цікавиться гравцем "Динамо" arrow

Клуб Яремчука цікавиться гравцем "Динамо"

18 липня 2023 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клуб Яремчука цікавиться гравцем "Динамо"
Джастін Лонвейк святкує гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нідерландський півзахисник київського "Динамо" Джастін Лонвейк може продовжити кар'єру у Бельгії. У послугах гравця зацікавлений місцевий "Брюгге".

Брюссельський клуб уже готує пропозицію для "Динамо", повідомляє Walfoot.

Читайте також:

Атакувальний півзахисник київського "Динамо" Джастін Лонвейк не хоче повертатися до України. 23-річний футболіст наляканий частими бомбардуваннями Києва та мріє продовжити кар'єру в більш спокійній обстановці. "Динамо" вже шукає покупців на гравця.

Куди може піти Лонвейк?

Київське "Динамо" заплатило за нідерландського футболіста два мільйони євро. Український клуб хоче повернути інвестиції. Рік тому Джастін Лонвейк підписав із "біло-синіми" контракт терміном на п'ять років. У сезоні 2022/2023 нідерландець зіграв 18 поєдинків, забив гол та зробив результативну передачу.

Джастін Лонвейк
Лонвейк забив гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

У послугах Лонвейка зацікавлений бельгійський "Андерлехт", але у цьому клубі сумніваються щодо трансферу. "Копенгаген" та "Віборг" виявляють велику наполегливість, проте не готові платити два мільйони.

Нещодавно Лонвейком зацікавився "Брюгге". Клуб, у якому грає Роман Яремчук, готує для "Динамо" офіційну пропозицію. Трансфер може відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Роналду чекають у Європі: відомий клуб хоче повернути португальця.

Українець Олександр Усик розповів, чий стиль копіює у боксі.  

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги. 

Забарний здобув потужного партнера: "Борнмут" підписав зірку футболу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз