Клуб Яремчука цікавиться гравцем "Динамо"

Джастін Лонвейк святкує гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нідерландський півзахисник київського "Динамо" Джастін Лонвейк може продовжити кар'єру у Бельгії. У послугах гравця зацікавлений місцевий "Брюгге".

Брюссельський клуб уже готує пропозицію для "Динамо", повідомляє Walfoot.

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Атакувальний півзахисник київського "Динамо" Джастін Лонвейк не хоче повертатися до України. 23-річний футболіст наляканий частими бомбардуваннями Києва та мріє продовжити кар'єру в більш спокійній обстановці. "Динамо" вже шукає покупців на гравця.

Куди може піти Лонвейк?

Київське "Динамо" заплатило за нідерландського футболіста два мільйони євро. Український клуб хоче повернути інвестиції. Рік тому Джастін Лонвейк підписав із "біло-синіми" контракт терміном на п'ять років. У сезоні 2022/2023 нідерландець зіграв 18 поєдинків, забив гол та зробив результативну передачу.

Лонвейк забив гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

У послугах Лонвейка зацікавлений бельгійський "Андерлехт", але у цьому клубі сумніваються щодо трансферу. "Копенгаген" та "Віборг" виявляють велику наполегливість, проте не готові платити два мільйони.

Нещодавно Лонвейком зацікавився "Брюгге". Клуб, у якому грає Роман Яремчук, готує для "Динамо" офіційну пропозицію. Трансфер може відбутися наступного тижня.

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