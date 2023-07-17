Яремчук розлютив нового тренера "Брюгге": українець у поганій формі

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Форвард збірної України Роман Яремчук може втратити місце в основі "Брюгге". Новий головний тренер команди Ронні Дейла незадоволений ігровими кондиціями футболіста.

Наставник "чорно-синіх" поставив ультиматум українському гравцю, повідомляє Voetbalkrant.

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Роман Яремчук провів невдалий перший сезон у складі Брюгге. Він опинився в клубі не в найкращий момент, пережив відставку кількох тренерів, травмувався та довго відновлювався. Українцю поки не вдалося порозумітися з новим наставником команди Ронні Дейла.

Яремчук у складі "Брюгге" взяв участь у змаганнях з картингу. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Претензії "Брюгге" до Яремчука

Наприкінці травня у бельгійського клубу з'явився новий тренер, який готує команду до сезону 2023/2024. "Брюгге" посів четверте місце у турнірній таблиці минулого сезону, і у клубі хочуть не допустити повторення такого провалу.

Було підвищено вимоги до всіх футболістів бельгійської команди. Ронні Дейла окремо згадав Романа Яремчука, який готується повернутися до ладу після чергового пошкодження.

Наставник заявив, що 27-річний український футболіст втратив швидкість, і цю навичку необхідно відновлювати. Яремчук виглядає "важким" на тренуваннях, його діям не вистачає темпу. Якщо форвард виправить ці недоліки, він знову боротиметься за місце на основі брюссельської команди.

Минулого сезону Яремчук забив два м'ячі та зробив стільки ж результативних передач у 26 поєдинках. Рік тому "Брюгге" заплатив за нього 16 млн євро.

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