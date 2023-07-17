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Яремчук разозлил нового тренера "Брюгге": украинец в плохой форме

17 июля 2023 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук разозлил нового тренера "Брюгге": украинец в плохой форме
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/clubbrugge/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может потерять место в основе "Брюгге". Новый главный тренер команды Ронни Дейла недоволен игровыми кондициями футболиста.

Наставник "черно-синих" поставил ультиматум украинскому игроку, сообщает Voetbalkrant

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Роман Яремчук провел неудачный первый сезон в составе "Брюгге". Он оказался в клубе не в лучший момент, пережил отставку нескольких тренеров, травмировался и долго восстанавливался. Украинцу пока не удалось найти общий язык с новым наставником команды Ронни Дейла. 

Роман Яремчук
Яремчук в составе "Брюгге" поучаствовал в соревнования по картингу. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Претензии "Брюгге" к Яремчуку 

В конце мая у бельгийского клуба появился новый тренер, который готовит команду к сезону 2023/2024. "Брюгге" занял четвертое место в турнирной таблице прошлого сезона, и в клубе хотят не допустить повторения такого провала. 

Были повышены требования ко всем футболистам бельгийской команды. Ронни Дейла отдельно упомянул Романа Яремчука, который готовится вернуться в строй после очередного повреждения. 

Наставник заявил, что 27-летний украинский футболист потерял скорость, и этот навык необходимо восстанавливать. Яремчук выглядит "тяжелым" на тренировках, его действиям не хватает темпа. Если форвард исправит эти недочеты, он снова будет бороться за место в основе брюссельской команды. 

В прошлом сезоне Яремчук забил два мяча и сделал столько же результативных передач в 26 поединках. Год назад "Брюгге" заплатил за него 16 млн евро. 

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