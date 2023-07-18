Клуб Яремчука интересуется игроком "Динамо"

Джастин Лонвейк празднует гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нидерландский полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк может продолжить карьеру в Бельгии. В услугах игрока заинтересован местный "Брюгге".

Брюссельский клуб уже готовит предложение для "Динамо", сообщает Walfoot.

Читайте также:

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк не хочет возвращаться в Украину. 23-летний футболист напуган частыми бомбардировками Киева и мечтает продолжить карьеру в более спокойной обстановке. "Динамо" уже ищет покупателей на игрока.

Куда может уйти Лонвейк?

Киевское "Динамо" заплатило за нидерландского футболиста два миллиона евро. Украинский клуб хочет вернуть инвестиции. Год назад Джастин Лонвейк подписал с "бело-синими" контракт сроком на пять лет. В сезоне 2022/2023 нидерландец сыграл 18 поединков, забил гол и сделал результативную передачу.

Лонвейк забил гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

В услугах Лонвейка заинтересован бельгийский "Андерлехт", но в этом клубе сомневаются относительно трансфера. "Копенгаген" и "Виборг" проявляют большую настойчивость, однако не готовы платить два миллиона.

Недавно Лонвейком заинтересовался "Брюгге". Клуб, в котором играет Роман Яремчук, готовит для "Динамо" официальное предложение. Трансфер может состояться на следующей неделе.

Напомним, Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца.

Украинец Александр Усик рассказал, чей стиль копирует в боксе.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.

Забарный получил мощного партнера: "Борнмут" подписал звезду футбола.