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Клуб Яремчука интересуется игроком "Динамо"

18 июля 2023 15:32
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Клуб Яремчука интересуется игроком "Динамо"
Джастин Лонвейк празднует гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Нидерландский полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк может продолжить карьеру в Бельгии. В услугах игрока заинтересован местный "Брюгге".

Брюссельский клуб уже готовит предложение для "Динамо", сообщает Walfoot

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Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк не хочет возвращаться в Украину. 23-летний футболист напуган частыми бомбардировками Киева и мечтает продолжить карьеру в более спокойной обстановке. "Динамо" уже ищет покупателей на игрока. 

Куда может уйти Лонвейк? 

Киевское "Динамо" заплатило за нидерландского футболиста два миллиона евро. Украинский клуб хочет вернуть инвестиции. Год назад Джастин Лонвейк подписал с "бело-синими" контракт сроком на пять лет. В сезоне 2022/2023 нидерландец сыграл 18 поединков, забил гол и сделал результативную передачу. 

Джастин Лонвейк
Лонвейк забил гол. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

В услугах Лонвейка заинтересован бельгийский "Андерлехт", но в этом клубе сомневаются относительно трансфера. "Копенгаген" и "Виборг" проявляют большую настойчивость, однако не готовы платить два миллиона. 

Недавно Лонвейком заинтересовался "Брюгге". Клуб, в котором играет Роман Яремчук, готовит для "Динамо" официальное предложение. Трансфер может состояться на следующей неделе. 

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