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Полузащитник "Динамо" продолжит карьеру в Бельгии

24 июля 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полузащитник "Динамо" продолжит карьеру в Бельгии
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Нидерландский футболист киевского "Динамо" Джастин Лонвейк продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. В его услугах заинтересован местный "Андерлехт".

Лонвейк переедет в Брюссель в ближайшее время, сообщил журналист Саша Тавольери

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Джастин Лонвейк
Лонвейк в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Детали трансфера Лонвейка 

Хавбек перешел в "Динамо" из датского "Виборга" в сентябре 2021 года за миллион евро, не считая бонусов. Однако Лонвейк не сможет отработать до конца свой пятилетний контракт. Уже через неделю он подпишет контракт с другим клубом. 

К полузащитнику проявляли интерес команды из разных чемпионатов. Джастин Лонвейк мог оказаться в "Брюгге", но наибольшую настойчивость проявил "Андерлехт". Речь идет об аренде до конца сезона с возможностью выкупа контракта футболиста. 

В сезоне 2022/2023 Джастин Лонвейк сыграл за "Динамо" 18 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу. 

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