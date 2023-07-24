Полузащитник "Динамо" продолжит карьеру в Бельгии
Нидерландский футболист киевского "Динамо" Джастин Лонвейк продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. В его услугах заинтересован местный "Андерлехт".
Лонвейк переедет в Брюссель в ближайшее время, сообщил журналист Саша Тавольери.
Полузащитник из Нидерландов Джастин Лонвейк попросил руководство "Динамо" продать его в клуб из другого чемпионата. Футболист не чувствует себя в безопасности в Украине, чьи города регулярно подвергаются ракетным обстрелам.
Детали трансфера Лонвейка
Хавбек перешел в "Динамо" из датского "Виборга" в сентябре 2021 года за миллион евро, не считая бонусов. Однако Лонвейк не сможет отработать до конца свой пятилетний контракт. Уже через неделю он подпишет контракт с другим клубом.
К полузащитнику проявляли интерес команды из разных чемпионатов. Джастин Лонвейк мог оказаться в "Брюгге", но наибольшую настойчивость проявил "Андерлехт". Речь идет об аренде до конца сезона с возможностью выкупа контракта футболиста.
В сезоне 2022/2023 Джастин Лонвейк сыграл за "Динамо" 18 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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