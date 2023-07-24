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Лунин совершил невероятный сэйв в матче против "Милана": видео

24 июля 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин совершил невероятный сэйв в матче против "Милана": видео
Андрей Лунин перед игрой. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках американского турне мадридский "Реал" провел товарищеский поединок с итальянским "Миланом". Андрей Лунин провел в основном составе весь матч. 

Украинский голкипер пропустил два мяча, но в конце встречи спас свою команду, сообщает портал Новини.LIVE.

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Карло Анчелотти доверил Андрею Лунину сыграть в стартовом составе против "Милана" в рамках контрольного спарринга, который состоялся в американском городе Пасадена (Калифорния). По итогам игры у тренерского штаба могли возникнуть вопросы к вратарю. 

Как сыграл Лунин? 

В этом поединке Карло Анчелотти выпустил на поле Беллингема и Хоселу. Наставник "Милана" Стефано Пиоли поставил в основной состав новичка Кристиана Пулишича.  

На протяжение матча команды обменивались опасными моментами. "Реал" более активно провел поединок и в первом тайме упустил несколько возможностей для того, чтобы забить. Из хороших позиций промахивались Беллингем, Вальверде и Хоселу. На 25 минуте "Реал" пропустил гол от Томори, который забил головой с близкой дистанции после навеса с углового. На 42 минуте Лука Ромеро заставил Андрея Лунина капитулировать после мощного, прицельного удара с линии штрафной в верхний угол ворот. 

Реал Мадрид
"Реал" празднует гол. Фото: instagram.com/realmadrid/

"Реал" пропустил в первом тайме два гола, но после перерыва отыгрался и вырвал победу. На 57 и 59 минутах забил Вальверде, а на 84 минуте отличился Винисиус. На 74 минуте "Реал" мог пропустить гол. Рафа Леау навесил с левого фланга к воротам испанцев, где Жиру пытался забить головой. Лунин спас мадридцев от третьего гола. Это был единственный сэйв украинца в матче. 

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