Кейн получил фантастические предложения от "Баварии" и "Тоттенхэма"

Харри Кейн выводит "Тоттенхэм" на поле. Фото: instagram.com/harrykane/

Капитан сборной Англии Харри Кейн получил выгодное предложение от "Баварии". В то же время "Тоттенхэм" готов сделать форварда одним из самых высокооплачиваемых игроков в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Трансферная сага с Харри Кейном в главной роли близка к завершению, написал журналист Бен Джейкобс.

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Английский "Тоттенхэм" и немецкая "Бавария" продолжают борьбу за одного из самых результативных футболистов мира. Харри Кейн получит от клубов выгодные предложения и должен будет выбрать, в каком из них продолжит карьеру.

Что предлагают Кейну?

Контракт форварда с "Тоттенхэмом" действует до лета 2024 года. Футболист не хочет продлевать соглашение с клубом. Он мечтает о трофеях и хочет выступать в зарубежной команде. Харри Кейн зарабатывает в "Тоттенхэме" чуть больше 10 млн евро в год. Английский клуб готов увеличить игроку зарплату в полтора раза. Руководство "шпор" надеется на то, что Кейн примет это предложение и подпишет новый контракт.

Харри Кейн на тренировке. Фото: instagram.com/harrykane/

Однако "Бавария" приготовила для футболиста еще более интересный вариант. Харри Кейну предложили контракт сроком на пять лет с зарплатой в 20 млн евро за сезон. При этом "Тоттенхэм" получит за своего футболиста 100 млн евро.

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