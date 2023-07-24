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Кейн получил фантастические предложения от "Баварии" и "Тоттенхэма"

24 июля 2023 10:45
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Кейн получил фантастические предложения от "Баварии" и "Тоттенхэма"
Харри Кейн выводит "Тоттенхэм" на поле. Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн получил выгодное предложение от "Баварии". В то же время "Тоттенхэм" готов сделать форварда одним из самых высокооплачиваемых игроков в английской Премьер-лиге (АПЛ). 

Трансферная сага с Харри Кейном в главной роли близка к завершению, написал журналист Бен Джейкобс

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Английский "Тоттенхэм" и немецкая "Бавария" продолжают борьбу за одного из самых результативных футболистов мира. Харри Кейн получит от клубов выгодные предложения и должен будет выбрать, в каком из них продолжит карьеру. 

Что предлагают Кейну? 

Контракт форварда с "Тоттенхэмом" действует до лета 2024 года. Футболист не хочет продлевать соглашение с клубом. Он мечтает о трофеях и хочет выступать в зарубежной команде. Харри Кейн зарабатывает в "Тоттенхэме" чуть больше 10 млн евро в год. Английский клуб готов увеличить игроку зарплату в полтора раза. Руководство "шпор" надеется на то, что Кейн примет это предложение и подпишет новый контракт. 

Харри Кейн
Харри Кейн на тренировке. Фото: instagram.com/harrykane/

Однако "Бавария" приготовила для футболиста еще более интересный вариант. Харри Кейну предложили контракт сроком на пять лет с зарплатой в 20 млн евро за сезон. При этом "Тоттенхэм" получит за своего футболиста 100 млн евро. 

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