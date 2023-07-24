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Кейн отримав фантастичні пропозиції від "Баварії" та "Тоттенгема"

24 липня 2023 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн отримав фантастичні пропозиції від "Баварії" та "Тоттенгема"
Харрі Кейн виводить "Тоттенгем" на поле. Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн отримав вигідну пропозицію від "Баварії". Водночас "Тоттенгем" готовий зробити форварда одним з найоплачуваніших гравців в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Трансферна сага з Харрі Кейном у головній ролі близька до завершення, написав журналіст Бен Джейкобс.

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Англійський "Тоттенгем" та німецька "Баварія" продовжують боротьбу за одного з найрезультативніших футболістів світу. Харрі Кейн отримає від клубів вигідні пропозиції й має вибрати, в якому з них продовжить кар'єру.

Що пропонують Кейну?

Контракт форварда з "Тоттенгемом" діє до літа 2024 року. Футболіст не хоче продовжувати угоду із клубом. Він мріє про трофеї та хоче виступати у закордонній команді. Харрі Кейн заробляє в "Тоттенгемі" трохи понад 10 млн євро на рік. Англійський клуб готовий збільшити гравцеві зарплату у півтора раза. Керівництво "шпор" сподівається, що Кейн прийме цю пропозицію і підпише новий контракт.

Харрі Кейн
Харрі Кейн на тренуванні. Фото: instagram.com/harrykane/

Проте "Баварія" приготувала для футболіста ще цікавіший варіант. Харрі Кейну запропонували контракт терміном на п'ять років із зарплатою 20 млн євро за сезон. При цьому "Тоттенгем" отримає за свого футболіста 100 млн євро.

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