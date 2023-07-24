Экс-футболист "Динамо" Ващук показал свою работу на фронте

Владислав Ващук в Купянском районе. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук продолжает службу в составе Вооруженных сил (ВСУ). Несколько месяцев назад спортсмен стал боевым медиком.

Ващук на своей странице в Facebook показал, как выполняет задания в армии.

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Владислав Ващук принес присягу и был распределен в одну из медицинских рот ВСУ. 48-летний спортсмен уже выполнил несколько заданий в одной из самых горячих точек фронта.

Владислав Ващук на службе. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Задание Ващука

Бывший футболист в полном боевом обмундировании несет службу в Купянском районе Украины. Владислав Ващук опубликовал несколько фотографий, которые подтвердили его слова.

На снимках защитник Украины позирует на фоне стеллы у въезда в Купянский район, в котором российские оккупанты несколько недель назад пошли в контратаку. Ващук помогает оказывать первую медицинскую помощь раненным бойцам и вывозит из-под обстрелов.

Ващук на фронте. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

"Первое боевое задание", — подписал серию снимков Владислав Ващук. На фотографиях он выглядит невредимым и довольным своим вкладом в общее дело обороны Украины.

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