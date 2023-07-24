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Ексфутболіст "Динамо" Ващук показав свою роботу на фронті

24 липня 2023 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексфутболіст "Динамо" Ващук показав свою роботу на фронті
Владислав Ващук у Куп'янському районі. Фото: facebook.com/vashchukvlad/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук продовжує службу у складі Збройних сил (ЗСУ). Кілька місяців тому спортсмен став бойовим медиком.

Ващук на своїй сторінці у Facebook показав, як виконує завдання в армії.

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Владислав Ващук склав присягу і був розподілений в одну з медичних рот ЗСУ. 48-річний спортсмен вже виконав кілька завдань в одній із найгарячіших точок фронту.

Владислав Ващук
Владислав Ващук на службі. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Завдання Ващука

Колишній футболіст у повному бойовому обмундируванні несе службу у Куп'янському районі України. Владислав Ващук опублікував кілька фотографій, що підтвердили його слова.

На знімках захисник України позує на тлі стели біля в'їзду до Куп'янського району, в якому російські окупанти кілька тижнів тому пішли у контратаку. Ващук допомагає надавати першу медичну допомогу пораненим бійцям та вивозить з-під обстрілів.

Владислав Ващук
Ващук на фронті. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

"Перше бойове завдання", — підписав серію знімків Владислав Ващук. На фотографіях він виглядає неушкодженим та задоволеним своїм внеском у спільну справу оборони України.

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