Ексфутболіст "Динамо" Ващук показав свою роботу на фронті

Владислав Ващук у Куп'янському районі. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук продовжує службу у складі Збройних сил (ЗСУ). Кілька місяців тому спортсмен став бойовим медиком.

Ващук на своїй сторінці у Facebook показав, як виконує завдання в армії.

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Владислав Ващук склав присягу і був розподілений в одну з медичних рот ЗСУ. 48-річний спортсмен вже виконав кілька завдань в одній із найгарячіших точок фронту.

Владислав Ващук на службі. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Завдання Ващука

Колишній футболіст у повному бойовому обмундируванні несе службу у Куп'янському районі України. Владислав Ващук опублікував кілька фотографій, що підтвердили його слова.

На знімках захисник України позує на тлі стели біля в'їзду до Куп'янського району, в якому російські окупанти кілька тижнів тому пішли у контратаку. Ващук допомагає надавати першу медичну допомогу пораненим бійцям та вивозить з-під обстрілів.

Ващук на фронті. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

"Перше бойове завдання", — підписав серію знімків Владислав Ващук. На фотографіях він виглядає неушкодженим та задоволеним своїм внеском у спільну справу оборони України.

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