Ващук розповів, ким служить в силах оборони України: "Я вже три евакуації робив"
Колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук наразі служить у Національній гвардії. Футболіст перекваліфікувався у військового медика.
Ващук зізнався, що вже евакуйовував людей із зони бойових дій. Про це він розповів в коментарі "Радіо Свобода" у Молдові.
Після початку повномасштабного вторгнення Ващук жив в окупації в Київській області.
Було три евакуації
За словами колишнього захисника, в Національній гвардії він служить військовим медиком, який надає невідкладну допомогу пораненим й займається евакуацією постраждалих до медичних закладів.
"Коли кажуть: "Навіщо? Влад, ти що?" Я зробив цей крок задля майбутнього своїх дітей, для майбутнього всіх українських дітей.
Я вже три евакуації робив: дві — з потягу і одну — з гелікоптера. Це було перевезення пораненого до нашого госпіталю", — розповів Ващук.
Також Ващук висловився стосовно участі російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях.
"Спорт — це політика. Я повністю підтримую дискваліфікацію Росії та Білорусі. Вони роблять все можливе, щоб знищити нашу націю", — сказав Ващук.
Нагадаємо, на турнірі в Бірмінгемі Даяна Ястремська несподівано обіграла Лесю Цуренко.
Хорватія — Іспанія: де та коли дивитися фінал Ліги націй.
Форвард Гаррі Кейн збільшив рекорд голів у збірній Англії та зробив подарунки партнерам.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів, за яку команду хоче зіграти.