Ващук розповів, ким служить в силах оборони України: "Я вже три евакуації робив"

Владислав Ващук після складання присяги. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук наразі служить у Національній гвардії. Футболіст перекваліфікувався у військового медика.

Ващук зізнався, що вже евакуйовував людей із зони бойових дій. Про це він розповів в коментарі "Радіо Свобода" у Молдові.

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Було три евакуації

За словами колишнього захисника, в Національній гвардії він служить військовим медиком, який надає невідкладну допомогу пораненим й займається евакуацією постраждалих до медичних закладів.

"Коли кажуть: "Навіщо? Влад, ти що?" Я зробив цей крок задля майбутнього своїх дітей, для майбутнього всіх українських дітей.

Я вже три евакуації робив: дві — з потягу і одну — з гелікоптера. Це було перевезення пораненого до нашого госпіталю", — розповів Ващук.

Також Ващук висловився стосовно участі російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Спорт — це політика. Я повністю підтримую дискваліфікацію Росії та Білорусі. Вони роблять все можливе, щоб знищити нашу націю", — сказав Ващук.

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