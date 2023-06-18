Ващук рассказал, кем служит в силах обороны Украины: "Я уже три эвакуации делал"
Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук служит в Национальной гвардии. Футболист переквалифицировался в военного медика.
Ващук признался, что уже эвакуировал людей из зоны боевых действий. Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода" в Молдове.
После начала полномасштабного вторжения Ващук жил в оккупации в Киевской области.
Было три эвакуации
По словам бывшего защитника, в Национальной гвардии он служит военным медиком, оказывающим неотложную помощь раненым и занимающимся эвакуацией пострадавших в медицинские учреждения.
"Когда говорят: "Зачем? Влад, ты что?" Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.
Я уже три эвакуации делал: две — из поезда и одну — из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", — рассказал Ващук.
Также Ващук высказался об участии российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
"Спорт – это политика. Я полностью поддерживаю дисквалификацию России и Беларуси. Они делают все возможное, чтобы уничтожить нашу нацию", — сказал Ващук.
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