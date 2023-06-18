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Ващук рассказал, кем служит в силах обороны Украины: "Я уже три эвакуации делал"

18 июня 2023 15:40
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Агабекян Карен
редактор
Ващук рассказал, кем служит в силах обороны Украины: "Я уже три эвакуации делал"
Владислав Ващук после принесения присяги. Фото: facebook.com/vashchukvlad
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук служит в Национальной гвардии. Футболист переквалифицировался в военного медика.

Ващук признался, что уже эвакуировал людей из зоны боевых действий. Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода" в Молдове.

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Было три эвакуации

По словам бывшего защитника, в Национальной гвардии он служит военным медиком, оказывающим неотложную помощь раненым и занимающимся эвакуацией пострадавших в медицинские учреждения.

"Когда говорят: "Зачем? Влад, ты что?" Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.

Я уже три эвакуации делал: две — из поезда и одну — из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", — рассказал Ващук.

Также Ващук высказался об участии российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

"Спорт – это политика. Я полностью поддерживаю дисквалификацию России и Беларуси. Они делают все возможное, чтобы уничтожить нашу нацию", — сказал Ващук.

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