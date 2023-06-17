Українські вболівальники назвали "Лева матчу" проти Північної Македонії

Михайло Мудрик перед матчем з Північною Македонією. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України на виїзді обіграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Цікаво, що "Левом матчу" став гравець, який не забивав.

Вболівальники найкращим гравцем матчу визначили вінгера Михайла Мудрика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках відбору на Чемпіонат Європи-2024 збірна України провела вже два матчі. У першій грі підопічні Руслана Ротаня поступилися Англії з рахунком 0:2. Наразі у своїй відбірковій групі українці йдуть четвертими, лише за різницею забитих та пропущених м’ячів поступаючись Італії та Північній Македонії. На першій позиції знаходяться англійці, у яких дев'ять очок після трьох ігор.

Mudryk MOTM performance vs 🇲🇰 pic.twitter.com/6iT7zFUTCm — Copa 🇬🇧🇺🇦🇺🇸 (@copa8t) June 16, 2023

"Лев матчу"

Мудрика обрали "Левом матчу" після двох красивих гольових передач. Спершу він віддав після прориву на лівому фланзі на Юхима Коноплю, а в кінці зустрічі зробив шедевральний навіс на Віктора Циганкова.

Мудрик за матч також зробив 60% успішних обвідок, виграв п'ять єдиноборств, точність пасів Михайла становила 76%.

Зазначимо, що за нагороду "Лев матчу" найближчими конкурентами Мудрика були Циганков та автор першого забитого м’яча Ілля Забарний.

Для Михайла це вже четверта нагорода "Лев матчу". Раніше вболівальники визначали Мудрика кращим гравцем двох матчів з Шотландією (0:0, 0:3) та "Боруссією" Дортмунд (2:1).

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