Украинские болельщики назвали "Льва матча" против Северной Македонии

Михаил Мудрик перед матчем с Северной Македонией. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Интересно, что "Львом матча" стал игрок, не забивший мяч.

Болельщики лучшим игроком матча определили вингера Михаила Мудрика, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 сборная Украины провела два матча. В первой игре подопечные еще Руслана Ротаня уступили Англию со счетом 0:2. Сейчас в своей отборочной группе украинцы идут четвертыми, только за разницей забитых и пропущенных мячей, уступая Италии и Северной Македонии. На первой позиции находятся англичане, у которых девять очков после трех игр.

Mudryk MOTM performance vs 🇲🇰 pic.twitter.com/6iT7zFUTCm — Copa 🇬🇧🇺🇦🇺🇸 (@copa8t) June 16, 2023

"Лев матча"

Мудрика выбрали "Львом матча" после двух красивых голевых передач. Сначала он отдал после прорыва на левом фланге на Ефима Коноплю, а в конце встречи совершил шедевральный навес на Виктора Цыганкова.

Мудрик за матч также совершил 60% успешных обводок, выиграл пять единоборств, точность пасов Михаила составила 76%.

За награду "Лев матча" ближайшими конкурентами Мудрика были Цыганков и автор первого забитого мяча Илья Забарный.

Для Михаила это уже четвертая награда "Лев матча". Ранее болельщики определяли Мудрика лучшим игроком двух матчей с Шотландией (0:0, 0:3) и "Боруссией" Дортмунд (2:1).

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