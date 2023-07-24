Лунін здійснив неймовірний сейв у матчі проти "Мілана": відео

Андрій Лунін перед грою. Фото: instagram.com/realmadrid/

У рамках американського турне мадридський "Реал" провів товариський поєдинок з італійським "Міланом". Андрій Лунін провів у основному складі весь матч.

Український голкіпер пропустив два м'ячі, але наприкінці зустрічі врятував свою команду, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Карло Анчелотті довірив Андрію Луніну зіграти у стартовому складі проти "Мілана" в рамках контрольного спарингу, що відбувся в американському місті Пасадена (Каліфорнія). За підсумками гри у тренерського штабу могли виникнути питання до воротаря.

Як зіграв Лунін?

У цьому поєдинку Карло Анчелотті випустив на поле Беллінгема та Хоселу. Наставник "Мілана" Стефано Піолі поставив до основного складу новачка Крістіана Пулішича.

Протягом матчу команди обмінювалися небезпечними моментами. "Реал" активніше провів поєдинок і в першому таймі втратив кілька можливостей для того, щоб забити. З добрих позицій промахувалися Беллінгем, Вальверде та Хоселу. На 25-й хвилині "Реал" пропустив гол від Томорі, який забив головою з близької дистанції після навісу з кутового. На 42 хвилині Лука Ромеро змусив Андрія Луніна капітулювати після потужного, прицільного удару з лінії штрафного майданчика у верхній кут воріт.

"Реал" святкує гол. Фото: instagram.com/realmadrid/

"Реал" пропустив у першому таймі два голи, але після перерви відігрався та вирвав перемогу. На 57 та 59 хвилинах забив Вальверде, а на 84 хвилині відзначився Вінісіус. На 74 хвилині "Реал" міг пропустити гол. Рафа Леау навісив із лівого флангу до воріт іспанців, де Жиру намагався забити головою. Лунін урятував мадридців від третього гола. Це був єдиний сейв українця у матчі.

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