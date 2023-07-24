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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" спорят за звезду "Реала"

24 июля 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" спорят за звезду "Реала"
Футболисты "Реала" празднуют гол. Фото: instagram.com/davidalaba/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вице-чемпион Испании "Реал" готов отпустить защитника Давида Алабу в "Манчестер Юнайтед" до окончания трансферного окна. "Красные дьяволы" ищут нового центрального защитника вместо Гарри Магуайра, а у австрийца есть опыт выступлений на этой позиции.

Алаба может стать приоритетной целью "красных дьяволов" после перехода Расмуса Хойлунда, сообщает football365

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Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба может играть на позиции центрального защитника, левого защитника или даже в полузащите. Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу необходим именно такой универсальный игрок в оборону. 

Трансфер Алабы 

Мадридский "Реал" согласился продать "Манчестер Юнайтед" защитника сборной Австрии. 31-летний футболист тоже не против продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В Испании ждут официальное предложение от "красных дьяволов".

Алаба и Рюдигер
Алаба и Рюдигер. Фото: Reuters/Kirby Lee

Однако у "МЮ" появился мощный конкурент в борьбе за австрийского футболиста. В услугах Давида Алабы также заинтересован "Арсенал". Лондонцы готовы сразу же предложить игроку контракт и заплатить "Реалу" 34 млн евро. А вот "Манчестер Юнайтед" может сделать официальный запрос по трансферу Алабы только в середине августа. 

Давид Алаба перешел в мадридский "Реал" в 2021 году. Он подписал с испанским клубом контракт сроком на пять лет. 

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