"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" спорят за звезду "Реала"
Вице-чемпион Испании "Реал" готов отпустить защитника Давида Алабу в "Манчестер Юнайтед" до окончания трансферного окна. "Красные дьяволы" ищут нового центрального защитника вместо Гарри Магуайра, а у австрийца есть опыт выступлений на этой позиции.
Алаба может стать приоритетной целью "красных дьяволов" после перехода Расмуса Хойлунда, сообщает football365.
Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба может играть на позиции центрального защитника, левого защитника или даже в полузащите. Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу необходим именно такой универсальный игрок в оборону.
Трансфер Алабы
Мадридский "Реал" согласился продать "Манчестер Юнайтед" защитника сборной Австрии. 31-летний футболист тоже не против продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В Испании ждут официальное предложение от "красных дьяволов".
Однако у "МЮ" появился мощный конкурент в борьбе за австрийского футболиста. В услугах Давида Алабы также заинтересован "Арсенал". Лондонцы готовы сразу же предложить игроку контракт и заплатить "Реалу" 34 млн евро. А вот "Манчестер Юнайтед" может сделать официальный запрос по трансферу Алабы только в середине августа.
Давид Алаба перешел в мадридский "Реал" в 2021 году. Он подписал с испанским клубом контракт сроком на пять лет.
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