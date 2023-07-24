"Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" сперечаються за зірку "Реала"
Віцечемпіон Іспанії "Реал" готовий відпустити захисника Давида Алабу до "Манчестер Юнайтед" до закінчення трансферного вікна. "Червоні дияволи" шукають нового центрального захисника замість Гаррі Магвайра, а австрієць має досвід виступів на цій позиції.
Алаба може стати пріоритетною метою "червоних дияволів" після переходу Расмуса Хойлунда, повідомляє football365.
Колишній захисник мюнхенської "Баварії" Давид Алаба може грати на позиції центрального захисника, лівого захисника чи навіть у півзахисті. Головному тренеру "Манчестер Юнайтед" Еріку Тен Хагу потрібний саме такий універсальний гравець в оборону.
Трансфер Алаби
Мадридський "Реал" погодився продати "Манчестер Юнайтед" захисника збірної Австрії. 31-річний футболіст також не проти продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. В Іспанії чекають офіційну пропозицію від "червоних дияволів".
Однак у "МЮ" з'явився потужний конкурент у боротьбі за австрійського футболіста. У послугах Давида Алаби також зацікавлений Арсенал. Лондонці готові одразу запропонувати гравцеві контракт і заплатити "Реалу" 34 млн євро. А ось "Манчестер Юнайтед" може зробити офіційний запит щодо трансферу Алаби лише в середині серпня.
Давид Алаба перейшов у мадридський "Реал" у 2021 році. Він підписав з іспанським клубом контракт терміном на п'ять років.
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