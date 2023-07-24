Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" сперечаються за зірку "Реала" arrow

"Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" сперечаються за зірку "Реала"

24 липня 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" сперечаються за зірку "Реала"
Футболісти "Реалу" святкують гол. Фото: instagram.com/davidalaba/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Віцечемпіон Іспанії "Реал" готовий відпустити захисника Давида Алабу до "Манчестер Юнайтед" до закінчення трансферного вікна. "Червоні дияволи" шукають нового центрального захисника замість Гаррі Магвайра, а австрієць має досвід виступів на цій позиції.

Алаба може стати пріоритетною метою "червоних дияволів" після переходу Расмуса Хойлунда, повідомляє football365.

Читайте також:

Колишній захисник мюнхенської "Баварії" Давид Алаба може грати на позиції центрального захисника, лівого захисника чи навіть у півзахисті. Головному тренеру "Манчестер Юнайтед" Еріку Тен Хагу потрібний саме такий універсальний гравець в оборону.

Трансфер Алаби

Мадридський "Реал" погодився продати "Манчестер Юнайтед" захисника збірної Австрії. 31-річний футболіст також не проти продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. В Іспанії чекають офіційну пропозицію від "червоних дияволів".

Алаба та Рюдігер
Алаба та Рюдігер. Фото: Reuters/Kirby Lee

Однак у "МЮ" з'явився потужний конкурент у боротьбі за австрійського футболіста. У послугах Давида Алаби також зацікавлений Арсенал. Лондонці готові одразу запропонувати гравцеві контракт і заплатити "Реалу" 34 млн євро. А ось "Манчестер Юнайтед" може зробити офіційний запит щодо трансферу Алаби лише в середині серпня.

Давид Алаба перейшов у мадридський "Реал" у 2021 році. Він підписав з іспанським клубом контракт терміном на п'ять років.

Нагадаємо, Руслан Маліновський повернеться до Італії: ним цікавляться кілька клубів. 

Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі". 

"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.

Півзахисник Георгій Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції. 

Голкіпер Андрій Лунін здійснив неймовірний сейв у матчі проти "Мілана". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз