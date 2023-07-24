"Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" сперечаються за зірку "Реала"

Футболісти "Реалу" святкують гол. Фото: instagram.com/davidalaba/

Віцечемпіон Іспанії "Реал" готовий відпустити захисника Давида Алабу до "Манчестер Юнайтед" до закінчення трансферного вікна. "Червоні дияволи" шукають нового центрального захисника замість Гаррі Магвайра, а австрієць має досвід виступів на цій позиції.

Алаба може стати пріоритетною метою "червоних дияволів" після переходу Расмуса Хойлунда, повідомляє football365.

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Колишній захисник мюнхенської "Баварії" Давид Алаба може грати на позиції центрального захисника, лівого захисника чи навіть у півзахисті. Головному тренеру "Манчестер Юнайтед" Еріку Тен Хагу потрібний саме такий універсальний гравець в оборону.

Трансфер Алаби

Мадридський "Реал" погодився продати "Манчестер Юнайтед" захисника збірної Австрії. 31-річний футболіст також не проти продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. В Іспанії чекають офіційну пропозицію від "червоних дияволів".

Алаба та Рюдігер. Фото: Reuters/Kirby Lee

Однак у "МЮ" з'явився потужний конкурент у боротьбі за австрійського футболіста. У послугах Давида Алаби також зацікавлений Арсенал. Лондонці готові одразу запропонувати гравцеві контракт і заплатити "Реалу" 34 млн євро. А ось "Манчестер Юнайтед" може зробити офіційний запит щодо трансферу Алаби лише в середині серпня.

Давид Алаба перейшов у мадридський "Реал" у 2021 році. Він підписав з іспанським клубом контракт терміном на п'ять років.

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