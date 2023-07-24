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"Аль-Хіляль" допоможе Мбаппе з трансфером до "Реалу" і заплатить йому кругленьку суму

24 липня 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Аль-Хіляль" допоможе Мбаппе з трансфером до "Реалу" і заплатить йому кругленьку суму
Кіліан Мбаппе під час тренування. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Клуб "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії підготував незвичайну пропозицію для Кіліана Мбаппе. "Лідери" готові витратити мільярд євро заради 12 місяців співпраці із відомим форвардом.

"Аль-Хіляль" готовий заплатити за Мбаппе безпрецедентну суму, повідомляє L'Equipe.

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До боротьби за Кіліана Мбаппе підключився ще один клуб. Крім мадридського "Реала", англійських "Ліверпуля" та "Манчестер Юнайтед" у послугах француза зацікавлений "Аль-Хіляль".

Мбаппе та Неймар
Мбаппе і Неймар у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Що запропонували Мбаппе у Саудівській Аравії?

Керівництво "Аль-Хіляля" розуміє, що француз відмовиться підписувати довгостроковий контракт із клубом. Саме тому йому запропонують угоду лише на рік. У Кіліана Мбаппе залишилося 12 місяців за контрактом із "ПСЖ", після чого він зможе приєднатися до "Реала" на правах вільного агента.

Для того, щоб позбавити форварда необхідності провести в "ПСЖ" ще рік, "Аль-Хіляль" запропонував йому переїхати на 12 місяців до Саудівської Аравії. Мбаппе отримає за це 700 млн євро, "ПСЖ" заплатять 300 млн євро. А наступного літа Кіліана безкоштовно відпустять у "Реал". Футболіст уже обмірковує цю пропозицію.

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